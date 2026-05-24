Hasta cuando le roban da la mano: así reacciona el Real Madrid a la injusta derrota en la final

El Real Madrid no pudo ganar la Euroliga por culpa de las polémicas decisiones de los árbitros, pero ni con esas los blancos dejaron a un lado su deportividad. El conjunto madridista, nada más terminar una final de lo más polémica, en la que los árbitros declinaron la balanza a favor de los locales, acudió a felicitar a los jugadores de Olympiacos. Pese a que se quedaron a las puertas del milagro por decisión arbitral, los de Scariolo dieron la mano a los nuevos campeones de Europa.

13 años después, los griegos volvían a tocar la gloria, aunque en una final de lo más polémica. Los blancos, sin pívots, se dejaron algo más que el alma, pero se quedaron a las puertas del Olimpo. El marcador final (92-85) estuvo condicionado por la actuación de los árbitros en los minutos finales, tirando en todo momento hacia los del Pireo, con una serie de faltas muy polémicas al final que encumbraron al equipo heleno ante su afición.

En la derrota, por muy dolorosa que sea, los hombres de Sergio Scariolo han vuelto a demostrar los valores del club. Como dice el himno madridista, «cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano». Así ha sido en el OAKA Arena de Atenas, una vez se ha consumado la derrota del Real Madrid en esta final de la Euroliga.