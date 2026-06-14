Mourinho se reencuentra con sus pupilos en el Real Madrid

José Mourinho prepara una revolución en el Real Madrid. El entrenador portugués ya trabaja en la reconstrucción de lo que será su proyecto a partir de la próxima temporada y no solo piensa en los fichajes, sino en lo que tiene también en plantilla. Más allá de las peticiones, su vuelta al Santiago Bernabéu vendrá acompañada de un reencuentro con tres pupilos que le enamoraron en su día, cada uno en un equipo diferente, y que volverá a tener en sus filas: Thibaut Courtois, Dean Huijsen y Arda Güler.

Los tres tienen un patrón en común: fueron formados con Mourinho y eso les llevó a jugar en el Real Madrid. Todo siempre fueron buenas palabras, tanto para un lado como para el otro. Cada uno en un espacio-tiempo distinto cuando eran jóvenes talentos que apenas se postraban ante Europa. Uno de ellos es considerado el mejor portero del planeta y los otros dos emergen como talentos de talla máxima.

Courtois brilló en el Chelsea de Mourinho

El más longevo es Thibaut Courtois. El portero belga aterrizó en Londres cuando apenas tenía 19 años, después de ser una de las sensaciones del fútbol belga en el Genk. Por aquel entonces estaba en el banquillo André Villas-Boas y se marchó cedido al Atlético entre 2011 y 2014. Después de ser toda una estrella con Simeone, ganando la Liga y subcampeón de Champions, Mourinho no dudó dos veces y le trajo de vuelta en verano para ser el pilar sobre el que construir el Chelsea.

El curso 2014/15 fue único para ambos, ganando la Premier y la Copa de la Liga siendo titularísimo. Una relación que también pasó por momentos tensos fruto de la exigencia que Mourinho tiene en los jugadores que considera que tienen nivel de llegar a lo más alto: «Es un entrenador muy directo y yo soy igual. Tuvimos nuestros roces ocasionales. Por ejemplo, me sentó en el banquillo contra el Everton porque había centrado dos balones desde la banda en el partido anterior contra el Aston Villa. Era su manera de provocarme. La semana siguiente, volví a la portería contra el West Ham e hice cinco o seis paradas cruciales», explicó hace unas semanas después de conocer que se volvería a ver con el portugués.

Huijsen, el descubrimiento que le obsesionó

En Roma tuvo una historia de amor futbolístico por Dean Huijsen. A pesar de ser muy corta, el hispanoneerlandés fue una de las obsesiones de José Mourinho. Todo se remonta al invierno de 2024, cuando el central apenas estaba formándose en la Juventus. Después de verle el portugués de cerca, ‘The Special One’ lo tenía claro: ficharle sí o sí.

Consiguió su cesión y así se refería a él cuando Huijsen tenía solo 18 años: «Creo que todos sabemos quién es. Un chico de 18 años, que lleva sólo 10 minutos jugados en la Serie A, pero es uno de los proyectos de más calidad del fútbol europeo a esta edad. Será, en el futuro, un grandísimo jugador», explicaba en rueda de prensa.

Incluso el propio Huijsen se acordó de Mourinho en su presentación con el Real Madrid: «Estaba en la cena de Navidad con mi familia y llegó la llamada. Cuando te llama Mourinho tienes que escuchar y le estaré eternamente agradecido. Es uno de los entrenadores más grandes del mundo», explicó.