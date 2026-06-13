Una imagen que dice mucho: el cariñoso abrazo entre Florentino y Pepe antes del Corazón Classic Match

El portugués fue ovacionado por un Bernabéu hasta la bandera Además, hizo el gol del empate en el 69'

Hay imágenes que dicen mucho y una de ellas fue la que este sábado protagonizaron Florentino Pérez y Pepe, mítico central del Real Madrid. El presidente del club saludó a todas las leyendas madridistas que tuvieron a bien jugar el solidario Corazón Classic Match, que enfrenta a veteranos del equipo blanco contra los del Inter de Milán, pero se mostró especialmente cariñoso con el portugués, ligado recientemente al cuerpo técnico de José Mourinho en su regreso al Santiago Bernabéu.

Su presencia en ese staff, pese a sonar con fuerza en los últimos días, es más una ilusión que un hecho. Este abrazo entre Florentino y Pepe es una muestra de cariño entre presidente y ex jugador, pero el entrenador luso trae su propio cuerpo técnico en el que de momento no figura el nombre del legendario defensa.

Este gesto se produjo cuando las leyendas del Real Madrid se retiraron del calentamiento para dirigirse al vestuario antes de este partido benéfico que ya es tradición a estas alturas del año. Pepe, además, fue uno de los dos goleadores con una espectacular diana de cabeza para empatar en el 69′. Los blancos ganaron el choque con el posterior tanto de David Barral.