Marcelo es evacuado por la Policía en el partido inaugural del Mundial en México

Marcelo vivió un infierno que pudo haberle costado caro en el partido inaugural del Mundial. La leyenda brasileña estuvo presente en el Estadio Azteca para ver el México-Sudáfrica y se vio envuelta en la manifestación de los aficionados mexicanos que obligó a la intervención policial. A pesar de que el incidente no tuvo consecuencias ni lesiones, las autoridades se vieron obligadas a tener que evacuarle para sacarle de la zona más violenta.

Todo ocurrió después de que finalizase el partido con la victoria de México, donde un grupo de protestantes tuvo una reyerta con la Policía cuando Marcelo estaba tratando de salir y evitar los altercados. Quedó atrapado en la zona más caliente y puso en riesgo su integridad física. Por suerte, las autoridades detectaron la presencia del brasileño y los agentes actuaron rápidamente para escoltarle y buscarle una zona de seguridad.

Miles de manifestantes fueron contenidos después de una manifestación en busca de visibilizar la situación que enfrenta el país con más de 133.000 personas desaparecidas. Los colectivos querían llevar la crisis de desapariciones al principal escenario del torneo en México, pero el dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores les impidió llegar hasta el estadio y les obligó a realizar un acto de memoria frente a las vallas de resguardo que protegen la llegada al inmueble.

Provenientes de diferentes estados del país, las familias portaban elementos alusivos al Mundial, como camisetas de la selección mexicana con los rostros de sus seres queridos desaparecidos o figuras como el trofeo de la FIFA. Entre las lonas, se leía: “La pelota regresa a casa…¿Nuestros desaparecidos cuándo?”.

Otro escándalo que añade a la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien antes del partido se negó a entrar para dar el discurso inaugural del Mundial, dando su entrada a una indígena. Un problema de seguridad que pone el foco en los próximos partidos que se celebrarán en el país sudamericano.