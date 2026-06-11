La emotiva despedida del Real Madrid a Eduardo Portela

El Real Madrid ha hecho públicas sus condolencias por el fallecimiento de Eduardo Portela, presidente de honor de la ACB y pieza clave del desarrollo del baloncesto en España al frente de la competición liguera. El club madrileño no ha tardado sumarse a los mensajes de ánimo a familiares y allegados del fallecido y a despedir a uno de las grandes figuras del baloncesto español. «Nuestras condolencias a su familia y eres queridos. Descanse en paz», ha concluido el Real Madrid en un comunicado expuesto en sus canales oficiales.

El club blanco, así como «su presidente y su Junta Directiva» han lamentado «profundamente» el fallecimiento de Eduardo Portela. El Real Madrid ha destacado su condición de presidente de honor de la ACB y sus tres décadas en el seno de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), primero como gerente (1982-1990) y más tarde como presidente (1990-2013). Anteriormente, Portela ejerció entrenador en Montgat, Sant Josep Badalona y FC Barcelona. En el club culé también estuvo a cargo de la dirección deportiva durante nueve años.

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Portela, presidente de honor de la ACB, presidente entre 1990 y 2013 y gerente entre 1982 y 1990. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

La ACB ha comunicado este jueves el fallecimiento del catalogado como «hombre de la ACB» por la propia asociación a los 91 años de edad. Desde la ACB han querido destacar la vital importancia de Eduardo Portela en convertir la hoy conocida como Liga Endesa en la competición doméstica más importante del baloncesto mundial tras la NBA. «Fue precursor de la modernización de la competición. Primero, desde la autonomía con una organización dirigida por los propios clubes, y luego con grandes cambios como la llegada del Playoff, del All Star…», recalcaba el comunicado de la ACB. A todo ello se suma la introducción del formato actual de la Copa del Rey -con los ocho mejores de la primera vuelta y en sede única- en 1986. Un sistema de competición replicado en otros países, incluso en la NBA, y un éxito durante cuatro décadas.

Eduardo Portela pudo recibir varios homenajes en vida como uno de los protagonistas del auge del baloncesto español y sus competiciones. El último de ellos se produjo en la última edición de la Copa del Rey en el Roig Arena de Valencia. La sonora ovación del nuevo pabellón del Valencia Basket representó el aprecio que siente el baloncesto nacional por su figura, también visible en las numerosas muestras de cariño públicas hacia su persona que ha recibido desde que la ACB comunicó su fallecimiento.