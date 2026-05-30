Épica salvación del Zaragoza en la liga Endesa: Gran Canaria desciende por un triple en el último segundo

Pocos finales más épicos existen mejores que los que vivió el Casademont Zaragoza para seguir en la liga Endesa. El conjunto aragonés firmó una remontada al Breogán, al que levantó una desventaja de seis puntos en los últimos 24 segundos, culminada con un triple del italiano Marco Spissu, después de que su compañero Bell-Haynes tirase a fallar el segundo tiro libre.

A falta de algo menos de medio minuto para el final del encuentro, la afición maña desplazada al Pazo Provincial de Lugo lloraba en las gradas. Pocos creían en el milagro. Su equipo perdía 93-87. Pero un triple de Bell-Haynes dio algo de esperanza.

Faltaban 4 segundos y la desventaja ya solo era de 2 puntos. Andric, que firmó un partido horroroso, falló un tiro libre y DeWayne Russell cometió falta rápida sobre Bell-Haynes para evitar un triple que mandase el partido a la prórroga. El exbreoganista metió el primero y tiró a fallar el segundo. Su equipo cogió el rebote, encontró liberado a Spissu y el italiano, sobre la bocina, no falló desde la línea de 6,75 para enmudecer el Pazo y desatar la locura en el banquillo visitante.

NO TIENE NINGÚN SENTIDO. ES LA SALVACIÓN MÁS LOCA DE LA HISTORIA 🔥@casademontBZ se salva cuando perdía de 5 puntos a falta 6 segundos 🤯#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/FeWYo6RdyZ — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2026

El primer asalto fue un continuo intercambio de golpes. El serbio Mihajlo Andric se cargó muy rápido de faltas, pero no fue un problema para el Breogán porque el danés Bakary Dibba mostró su buena muñeca en el lanzamiento exterior. Enfrente, el internacional español Santi Yusta mantenía la igualdad con su acierto. El equipo de Gonzalo García de Vitoria supo sufrir para aguantar cada golpe del Breogán, sobre todo en el inicio del segundo cuarto, cuando los celestes pegaron el primer estirón en el marcador (39-32).

Las pérdidas de balón y los puntos de Francis Alonso hacían daño al Zaragoza, al que el italiano Marco Spissu dio otro aire en ataque. Con un triple desde la esquina de Miguel González, los visitantes endosaron un parcial 0-7 a su rival que obligó a Luis Casimiro a pedir tiempo muerto a poco más de tres minutos para el descanso (39-38). La segunda parte arrancó con un triple de Joaquín Rodríguez al que respondió rápido Aleksandar Aranitovic. Zaragoza, que conocía la contundente derrota de Gran Canaria en Valencia, era incapaz de voltear el marcador. Ganar suponía mantenerse en la ACB, y eso exigía una mayor intensidad defensiva porque Breogán seguía jugando muy suelto en ataque.

Una victoria para la historia del Zaragoza