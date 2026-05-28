Los playoffs de la Liga Endesa: cuándo son, a cuántos partidos se juegan, posibles cruces y cómo ver por TV en directo y en vivo online la ACB

La Liga Endesa encara la parte final de su temporada regular, de la que únicamente resta una jornada para su conclusión y un partido pendiente aplazado entre Barcelona y Valencia Basket. El fin de la liga regular desemboca en los playoffs que coronarán al campeón de la competición doméstica entre los ocho primeros clasificados. El Real Madrid vuelve a partir como favorito después de imponerse en las dos últimas campañas, aunque en la presente temporada ha caído en las tres finales que ha disputado: Supercopa de España, Copa del Rey y Euroliga.

Cuándo empiezan los playoffs de la Liga Endesa

playoffs de la Liga Endesa es el martes 2 de junio. Por tanto, sólo habrá un día de parón entre el duelo aplazado entre Barcelona y Valencia Basket del 31 de mayo, correspondiente a la Jornada 33, y el inicio de las eliminatorias por el título. Los primeros partidos de los playoffs serán el inicio de la serie entre el primer y el octavo clasificado y el duelo entre el cuarto y el quinto de la liga regular, ambos en casa de los mejor clasificados. La fecha designada por la ACB para el comienzo de losde la Liga Endesa es el martes. Por tanto, sólo habrá un día de parón entre el duelo aplazado entredel 31 de mayo, correspondiente a la Jornada 33, y el inicio de las eliminatorias por el título. Los primeros partidos de los playoffs serán el inicio de la serie entre elclasificado y el duelo entre elde la liga regular, ambos en casa de los mejor clasificados.

Para el comienzo de la final, se prevén dos fechas diferentes en función de cuánto se extiendan los duelos de semifinales. En caso de que ambas concluyan en tres partidos, iniciarían el jueves 18 de junio y concluirían, como máximo, el sábado 27 de junio si fuese necesario un quinto encuentro. Por el contrario, si alguna de las eliminatorias de semifinales se va hasta los cuatro o más partidos, el inicio de la final de los playoffs de la Liga Endesa se aplazaría al sábado 20 de junio y podría extenderse hasta el domingo 28 de junio.

Posibles cruces de los playoffs de la Liga Endesa

A falta de diez partidos para el final de la fase regular de la Liga Endesa, poco está decidido en la tabla de la competición doméstica. Sí lo está el primer puesto, propiedad del Real Madrid desde hace varias semanas y que ha pagado su relajación con cuatro derrotas seguidas que no afectarán a su posición final. Más allá del liderato, sólo la sexta plaza del Joventut está decidida. En la parte baja de los playoffs, Bilbao Basket y Unicaja se disputan la octava y última plaza; que garantizaría un duelo con el Real Madrid en cuartos de final.

El atasco está entre el segundo y quinto clasificado, con empate a nueve derrotas entre Baskonia, UCAM Murcia, Valencia Basket y FC Barcelona. El duelo final entre valencianos y catalanes garantiza que el perdedor, casi con total seguridad, quede fuera del Top 4 y no cuente con factor cancha a su favor. Los últimos diez encuentros serán decisivos para dibujar la mayor parte del cuadro de playoffs.

A cuántos partidos son los playoffs de la Liga Endesa

El formato de competición de los playoffs de la Liga Endesa varía en función de la ronda. Los cuartos de final se disputan al mejor de tres partidos, por lo que una derrota inesperada puede ser una losa difícil de revertir para los favoritos. El primer y tercer encuentro los disputa como local el mejor clasificado, mientras que el segundo se juega en la cancha visitante. Las semifinales y la final dan un mayor margen, ya que se juegan al mejor de cinco partidos. El reparto de encuentros de la serie es el siguiente: dos partidos como local del mejor clasificado, dos en casa del peor clasificado (el cuarto, sólo si es necesario) y el hipotético y decisivo quinto partido se juega en el pabellón del mejor clasificado entre los dos equipos.

Cómo ver por televisión los playoffs de la Liga Endesa

Para aquellos aficionados al baloncesto que quieran seguir por televisión los playoffs de la Liga Endesa, tanto DAZN como Movistar + emitirán todos los encuentros de la postemporada. En OKDIARIO también realizaremos una cobertura completa de la fase decisiva de la competición, con especial foco en el Real Madrid de Baloncesto en Diario Madridista.