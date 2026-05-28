Los playoffs de la Liga Endesa: cuándo son, a cuántos partidos se juegan, posibles cruces y cómo ver por TV en directo y en vivo online la ACB
La recta final de la liga regular aventura el comienzo de los playoffs por el título de la Liga Endesa
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La Liga Endesa encara la parte final de su temporada regular, de la que únicamente resta una jornada para su conclusión y un partido pendiente aplazado entre Barcelona y Valencia Basket. El fin de la liga regular desemboca en los playoffs que coronarán al campeón de la competición doméstica entre los ocho primeros clasificados. El Real Madrid vuelve a partir como favorito después de imponerse en las dos últimas campañas, aunque en la presente temporada ha caído en las tres finales que ha disputado: Supercopa de España, Copa del Rey y Euroliga.
Cuándo empiezan los playoffs de la Liga Endesa
Posibles cruces de los playoffs de la Liga Endesa
A falta de diez partidos para el final de la fase regular de la Liga Endesa, poco está decidido en la tabla de la competición doméstica. Sí lo está el primer puesto, propiedad del Real Madrid desde hace varias semanas y que ha pagado su relajación con cuatro derrotas seguidas que no afectarán a su posición final. Más allá del liderato, sólo la sexta plaza del Joventut está decidida. En la parte baja de los playoffs, Bilbao Basket y Unicaja se disputan la octava y última plaza; que garantizaría un duelo con el Real Madrid en cuartos de final.
El atasco está entre el segundo y quinto clasificado, con empate a nueve derrotas entre Baskonia, UCAM Murcia, Valencia Basket y FC Barcelona. El duelo final entre valencianos y catalanes garantiza que el perdedor, casi con total seguridad, quede fuera del Top 4 y no cuente con factor cancha a su favor. Los últimos diez encuentros serán decisivos para dibujar la mayor parte del cuadro de playoffs.
A cuántos partidos son los playoffs de la Liga Endesa
Cómo ver por televisión los playoffs de la Liga Endesa
Para aquellos aficionados al baloncesto que quieran seguir por televisión los playoffs de la Liga Endesa, tanto DAZN como Movistar + emitirán todos los encuentros de la postemporada. En OKDIARIO también realizaremos una cobertura completa de la fase decisiva de la competición, con especial foco en el Real Madrid de Baloncesto en Diario Madridista.
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