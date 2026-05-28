Quién es Lydia Bosch: biografía, edad, hijos, pareja y trayectoria de la actriz y presentadora

¿Quién es Lydia Bosch y por qué es una de las actrices más conocidas de España? Lydia Bosch es una actriz y presentadora española que alcanzó una enorme popularidad en televisión durante los años 80 y 90. Su carisma frente a las cámaras y su participación en programas históricos como Un, dos, tres… responda otra vez y El gran juego de la oca la convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española.

Además de presentadora, ha desarrollado una sólida carrera como actriz en series, cine y teatro, siendo especialmente recordada por su papel en Médico de familia, una de las series más exitosas de España.

¿Cuántos años tiene Lydia Bosch y dónde nació?

Lydia Bosch nació el 26 de noviembre de 1963 en Barcelona. Actualmente tiene 62 años. Su nombre real es Lydia Boquera de Buen.

Aunque nació en Barcelona, creció en El Prat de Llobregat, donde su familia tenía una papelería y librería.

La trayectoria de Lydia Bosch en televisión, cine y series

La carrera de Lydia Bosch comenzó en televisión en los años 80 gracias al mítico concurso Un, dos, tres… responda otra vez, dirigido por Narciso Ibáñez Serrador. Aquella oportunidad marcó el inicio de una larga trayectoria televisiva.

Durante los años siguientes trabajó como presentadora en varios formatos de entretenimiento y consolidó su fama con El gran juego de la oca, junto a Emilio Aragón.

Como actriz, ha participado en numerosas series de éxito:

Médico de familia.

Motivos personales.

Gran Hotel.

Sin identidad.

La verdad.

Mía es la venganza.

Servir y proteger.

También ha trabajado en cine con directores destacados como José Luis Garci e Imanol Uribe.

Los programas y series más importantes de Lydia Bosch

Estos son algunos de los proyectos más importantes de su carrera:

Programas de televisión.

Un, dos, tres… responda otra vez.

El gran juego de la oca.

El gran premio de la cocina.

Series más populares.

Médico de familia.

Motivos personales.

Gran Hotel.

Sin identidad.

Gracias a estos trabajos consiguió premios como los TP de Oro y los Fotogramas de Plata, además de convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión nacional.

La vida personal de Lydia Bosch: pareja, hijos y familia

Lydia Bosch tiene tres hijos:

Andrea, nacida de su relación con el actor Micky Molina. Los mellizos Juan y Ana, fruto de su matrimonio con el arquitecto Alberto Martín. A lo largo de su vida sentimental también mantuvo relaciones conocidas con Toni Cantó e Iñaki Miramón.

En los últimos años ha mostrado públicamente una relación muy cercana con sus hijos, especialmente a través de redes sociales y entrevistas.

Curiosidades sobre Lydia Bosch y sus momentos más destacados