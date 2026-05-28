Victory Onuetu: «Me he prometido ganar la NCAA en mi segundo año y lo voy a hacer»

Victory Onuetu (Santa Cruz de Tenerife, 2004) es uno de los gigantes llamados a marcar el futuro del baloncesto español. El pívot de 2,10 metros afronta su segunda temporada con Wisconsin en la NCAA con la ambición de ganarla. Antes, se centra en su «mejora individual» durante las cortas vacaciones que tendrá hasta su regreso a Estados Unidos.

El jugador criado en Alhaurín de la Torre (Málaga) atiende a este medio durante el training camp de la selección española en Madrid, donde Chus Mateo reunió hace dos semanas a 14 talentos españoles que forman parte de la liga universitaria. Ahí, se concentra con una muestra de la que se ansía que se convierta en la segunda generación dorada de España.

PREGUNTA: Me decía antes de esta charla que no le gustaba demasiado la prensa, pero porque siente que usted no le gusta a ella.

RESPUESTA: A la prensa nunca le he importado. A lo mejor no he sido un jugador tan importante en equipos y por eso será. Nunca me ha importado.

P: Pero tiene 22 años.

R: Tengo cero experiencia con la prensa, no sé hablar con la prensa, pero iré aprendiendo poco a poco.

P: Pues yo he leído por ahí que le llaman el coloso malagueño de Alhaurín que la está rompiendo en la NCAA…

R: Eso no lo he leído. No me entero de nada, te lo juro. En Estados Unidos estaba entrenando… España la tenía un poco apartada. Quería vivir a tope la experiencia allí.

P: Ha sido su primer año y en el segundo continuará en Wisconsin.

R: Mi primer año ha ido muy bien. He aprendido demasiado. Muchas cosas, nuevos sistemas de juego… No sabía que las posesiones duraban 30 segundos en el baloncesto universitario. Son cosas nuevas. En el segundo año espero hacer cosas grandes. Este verano va a ser muy divertido. Voy a entrenar bastante. Sinceramente, tengo muchas ganas de ello, y mejorar todo lo que pueda antes de empezar la temporada.

P: En Málaga hay buenos sitios para entrenar, como The Embassy (centro de alto rendimiento de la NBA por la zona de Fuengirola). ¿Le han ofrecido entrenar allí?

R: A lo mejor me paso por allí alguno de estos días. Tengo tres semanas. Voy a pasar gran parte con mi familia, que hace mucho que no les veo, un poco de playa… Y entrenar. Voy a hacerlo para mantenerme físicamente bien para cuando vuelva a Wisconsin.

P: Su físico actual impresiona. ¿Cuándo se fue para allá era el mismo o lo ha ido potenciando?

R: Poco a poco he estado mejorando el físico. Subí 11 kilos. Yo me veo muy bien, la verdad.

P: ¿Este segundo año es su último curso universitario?

R: A lo mejor quedaría uno más, con la nueva ley del quinto año en la NCAA. En vez de dos, serían tres. Ya he jugado uno y me quedan dos, se supone.

P: Allá va la clásica pregunta. ¿Su meta es llegar a la NBA, no?

R: Sí, 100%. Por eso, este verano va a ser un push (empuje) en el tema de mejora individual. Si mejoro en ese aspecto, podría destacar bastante este año.

P: Si esta entrevista le llegara a algún ojeador de alguna franquicia, ¿qué le diría?

R: Soy un soldado, tío. Yo te cojo todos los rebotes y te defiendo todo lo que quieras. Cualquier cosa que me pidan, la voy a hacer. Siento que tengo bastante margen de mejora. Lo digo yo y lo dicen otras personas. Si invirtieran en mí, algo bueno podrían conseguir.

P: ¿Qué tal en este training camp de la Federación?

R: Muy bien. Hay mucha gente aquí que hace mucho tiempo que no veo. Me alegra mucho verlos. Por ejemplo, José Roberto Tanchyn (otro jugador español de la NCAA, en San Diego), llevaba cuatro años sin ver a ese hombre, jugábamos juntos en Unicaja. Álvaro Folgueiras igual, Clemson Iguodala… La experiencia y las vibras del equipo han sido bastante buenas.

P: ¿Y Chus Mateo?

R: Muy buen entrenador. Conmigo, me ha hablado, me ha explicado bien las cosas… Muy contento con él.

P: Para el Mundial de Qatar 2027 puede estar justo, pero ¿se ve en ese Eurobasket de 2029?

R: Quién sabe… Yo voy a seguir trabajando en mi juego, que es lo único que ahora mismo tengo en mente: mejorar individualmente. Quiero hacer un buen año, voy paso a paso.

P: ¿Alguno de ustedes podría llegar a la ventana de julio (España, ya clasificada para la siguiente ronda para meterse en el Mundial, juega ante Dinamarca y Georgia)?

R: Creo que sería complicado, yo voy a estar en Estados Unidos. Si me llaman… no sé si podré. Algunos de aquí tendrán también ese problema.

P: Quiero conocerle. ¿Quiénes han sido sus referentes en el baloncesto?

R: Diría LeBron James principalmente y Giannis Antetokounmpo, pero últimamente diría Kevin Durant. Siempre me ha gustado su juego y como es alto, siempre he querido jugar como él, pero el mío se parece más al de Antetokounmpo. Somos los dos nigerianos.

P: ¿Y de España? ¿Quién le marcó de niño?

R: No te voy a decir ningún pívot, la gran mayoría son bases. Se me olvida siempre su nombre, la barba del Real Madrid…

P: El Chacho Rodríguez.

R: Chacho. Mira, a mí Chacho, cuando empecé a ver baloncesto en la Liga Endesa, era de los que más me sorprendía. Me parecía muy bueno. También Ante Tomic, aunque no es español. Es muy bueno también y he tenido la suerte de entrenar con él en Badalona.

P: Esas palabras le gustarán al Chacho (ahora director deportivo del Real Madrid).

R: Cositas… (bromea)

P: Y, aparte del baloncesto, ¿qué más le mola hacer?

R: Hago música. No canto, hago bases instrumentales. Tengo mi ordenador, hago mi música y la vendo. Tengo un canal de Youtube.

P: Si le va mal en el baloncesto, le quedarán las discotecas…

R: No me va a ir mal lo del baloncesto, tenedlo claro. Voy a conjuntar el baloncesto con la música. El baloncesto no me va a fallar.

P: ¿Qué músicos le gustan?

R: No vas a conocer a ninguno. Mi favorito se llama Chief Keef. Es un referente musical mundial, aunque en España no haya llegado se le conoce.

P: ¿En el baloncesto se escucha sobre todo, que se me entienda, música de negros?

R: Básicamente. Sinceramente, para un partido, no me pongas reguetón. Eso para la fiesta está bien, pero las que escucho me dan energía.

P: ¿Qué equipo sigue en España? ¿Unicaja?

R: Bueno… Te sorprendería. Es el Real Madrid, no te voy a mentir. Soy muy del Madrid, en el fútbol y en el baloncesto. Madrid total.

P: Ahora no tienen pívots prácticamente. ¿No puede salir un rato por Ömer Yurtseven?

R: Yo no voy a decir nada gente (bromea). Me mantengo humilde, porque si hablo… Nada, en verdad no.

P: Terminamos con Aday Mara. Usted también llegó al March Madness

R: Nosotros caíamos en primera ronda contra Alabama, fue un buen partido. Al final se nos fue de las manos, pero llegar al March Madness en mi primer año en Estados Unidos ha sido un logro. Lo prometí antes de irme y lo he cumplido. Y este segundo año me he dicho que voy a ganar la NCAA… y lo voy a hacer. La vamos a ganar. Estoy convencido. El año pasado sabía que Michigan la iba a ganar.

P: ¿Por Aday?

R: En general. No habían perdido casi, aunque sí contra nosotros. Michigan tenía un equipo mejor en todos los aspectos. Aday Mara… espectacular. Un tío muy alto, muy físico, también tiene buena mano, pasa bien el balón.

P: Aday se presentó antes de la final con gafas, sombrero y gabardina. Victory Onuetu, si finalmente llega, ¿cómo lo haría?

R: Con trenzas. A mis padres no les gusta, me las hice a principios de temporada.

P: Si la gana, ¿qué haría?

R: Cortarme el pelo no va a ser. Me meto en una fuente en Málaga.