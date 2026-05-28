MAT Power: la nueva experiencia de entrenamiento que desafía al barre para tonificar, fortalecer y activar el cuerpo

El segmento fitness boutique está triunfando en Madrid. No dejamos de escuchar cómo nuevos templos de la actividad física abren en la capital, asociados con una estética cuidada y pulida, clases reducidas y disciplinas nuevas que mezclan todo lo bueno de las ya existentes para dar forma a experiencias prémium. CMMD Studio es uno de ellos. Llegó a México en 2017 y aterrizó en España de la mano de socios como Borja Vázquez (Scalpers), Fernando Nicolás (Larrumba) y Fernando Vidaurre (VDR). Ahora, nos da a conocer MAT Power, una disciplina que trabaja en la conexión cuerpo y mente para trabajar la fuerza y llegar con ello a tiempo para el verano.

Hasta ahora, la fiebre del barre había arrasado la ciudad. Viendo los resultados, la técnica y la comunidad que ha arrastrado, no es para menos. Es un movimiento que representa un estilo de vida, más que un deporte, y esta filosofía se ha trasladado a la disciplina MAT Power. Ambos tienen una cosa en común: trabajan desde la intensidad, sin llegar a ser entrenamientoss donde sea neccesario machacarte de la forma tradicional.

¿Cómo es el MAT Power?

Cuando hacemos referencia al MAT Power, hablamos de una tipología de entrenamiento completamente novedosa, diseñada en exclusiva por los centros. «Queríamos crear una disciplina físicamente exigente, pero donde el verdadero reto estuviera en la precisión, el control y la consciencia corporal. MAT Power lleva la intensidad de Commando hacia un lugar mucho más profundo y técnico», afirma Diego Montufar, Director Deportivo & Brand Lead de Commando Studio.

Siempre es más fácil acercarse a nuevos entrenamientos cuando los comparamos con otros que ya conocemos y en MAT Power encontramos una mezcla entre el pilates mat, el barre, el entrenamiento funcional y ciertas dinámicas de movilidad contemporánea. Su principal ventaja es que es una disciplina pensada para todos los niveles: aquí se trabaja fuerza y elasticidad, pero no necesitas ser un culturista ni tener una larga trayectoria en yoga para poder disfrutar de la ejecución.

Su objetivo parte un poco de aunar todas estas disciplinas para conseguir un entrenamiento que abarca fuerza, control, equilibrio, definición y relajación. No de forma brusca o sirviendo de muchas repeticiones y pesos lesivos, porque algo fundamental a entender es que esta disciplina no busca cantidad, sino calidad.

En cada clase, la música te mete en el ambiente para no prestar tanta atención a lo más importante (y duro) del entrenamiento: el tiempo bajo tensión, porque es lo que permite fortalecer de forma profunda y consciente sin necesidad de impacto. De esta forma se mantiene al músculo trabajando durante más tiempo, generando mayor resistencia, estabilidad y control corporal.

Por eso está compuesta de movimientos donde la ejecución es fundamental para conseguir resultados. Invitando a una pausa tranquila, disciplinada y consciente de entrenamiento activo. Trabaja para ello simultáneamente con movimientos de fuerza, control y consciencia corporal, sirviendo durante toda la clase de una intensidad constante.

Como bien dice su nombre, el entrenamiento se basa casi todo en entrenamientos realizados en la esterilla (mat en inglés). El eje de todo el entrenamiento es el trabajo de core, la alineación de la postura, aumentar la movilidad, desarrollar fuerza funcional, estilizar la figura y reducir el riesgo de lesiones.

Además de mejorar la respiración, lo que también te ayuda a relajarte y a mejorar tu estado de ánimo. Tanto que a nivel mental, MAT Power está diseñado para favorecer la concentración, la reducción del estrés, la claridad y la disciplina. Por el momento, las clases de MAT Power están disponibles en su sede de Commando Studio Velázquez.