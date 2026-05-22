Sentadillas, core y baile: la rutina fitness de Lola Índigo paso a paso

Este movimiento activa especialmente glúteos, cuádriceps y la parte interna de los muslos. Además, ayuda a mejorar la movilidad de cadera y aporta estabilidad corporal.

Cómo hacerla correctamente

Coloca las piernas abiertas más allá de la anchura de los hombros.

Mantén la espalda recta y el abdomen activado.

Baja lentamente hasta formar un ángulo de 90 grados.

Sube apretando glúteos.

Lo recomendable es realizar entre 12 y 15 repeticiones durante tres series.

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‘Fire hydrants’: el ejercicio viral para activar glúteos

Los fire hydrants son otro básico dentro de la rutina fitness de Lola Índigo. Aunque parecen simples, son muy efectivos para fortalecer glúteo medio y mejorar la estabilidad de la cadera.

Cómo se hacen

Colócate a cuatro apoyos sobre una esterilla.

Mantén la espalda recta y el abdomen firme.

Eleva lateralmente una pierna sin estirar la rodilla.

Baja de forma controlada y repite.

Este ejercicio trabaja especialmente la zona lateral del glúteo y ayuda a estilizar piernas y caderas.

Abdominales con twist para marcar cintura

Para fortalecer el abdomen, la cantante apuesta por ejercicios dinámicos que también activen los oblicuos. Uno de los más repetidos en sus entrenamientos son los abdominales con twist.

Paso a paso

Túmbate boca arriba con las rodillas flexionadas.

Eleva ligeramente el torso.

Lleva el codo derecho hacia la rodilla izquierda.

Alterna ambos lados de forma continua.

Este movimiento ayuda a trabajar toda la zona media y aporta mayor definición en la cintura.

Levantamiento lateral de piernas para abdomen y cadera

Inspirado en ejercicios de pilates, este movimiento es perfecto para fortalecer abdomen profundo, piernas y caderas al mismo tiempo.

Cómo hacerlo

Túmbate de lado sobre una esterilla.

Mantén las piernas estiradas.

Eleva lentamente la pierna superior.

Baja sin llegar a apoyar completamente.

Además de tonificar, este ejercicio mejora el equilibrio y la estabilidad corporal.

Desplantes para fortalecer piernas y glúteos

Los desplantes o lunges son imprescindibles en cualquier rutina funcional y también forman parte del entrenamiento de Lola Índigo.

Beneficios principales

Fortalecen glúteos y piernas.

Mejoran el equilibrio.

Activan abdomen y zona lumbar.

Ayudan a ganar resistencia.

Cómo ejecutarlos

Da un paso largo hacia delante.

Flexiona ambas rodillas.

Mantén la espalda recta.

Regresa a la posición inicial y cambia de pierna.

Lo ideal es hacer entre 10 y 12 repeticiones por cada lado.

La importancia del baile en su físico

Más allá de los ejercicios de fuerza, el baile es una de las claves del espectacular estado físico de Lola Índigo. Sus ensayos y coreografías funcionan como auténticos entrenamientos cardiovasculares donde trabaja resistencia, coordinación y potencia muscular prácticamente a diario.

El baile también mejora la movilidad, ayuda a quemar calorías y mantiene el cuerpo constantemente activo. Por eso, combinar ejercicios funcionales con sesiones de baile o cardio dinámico puede ser una gran opción para quienes buscan resultados más completos.