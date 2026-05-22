Sentadillas, core y baile: la rutina fitness de Lola Índigo paso a paso
La rutina fitness de Lola Índigo: los ejercicios con los que entrena glúteos, abdomen y piernas
La rutina fitness de Lola Índigo al detalle: ejercicios simples con resultados visibles
La energía que desprende Lola Índigo encima del escenario no es casualidad. Detrás de sus coreografías imposibles y de su resistencia física hay una rutina deportiva muy enfocada en fortalecer piernas, abdomen y glúteos con ejercicios funcionales fáciles de replicar en casa. La artista apuesta por entrenamientos dinámicos, intensos y efectivos, combinando movimientos clásicos de fuerza con ejercicios inspirados en pilates y trabajo de estabilidad corporal. Lo mejor es que muchos de ellos no necesitan material y pueden adaptarse a distintos niveles. Si buscas una rutina sencilla pero potente para tonificar el cuerpo y ganar resistencia, estos son algunos de los ejercicios clave que forman parte del entrenamiento de la cantante y que ya se han convertido en tendencia en redes sociales.
Sentadilla sumo para trabajar glúteos y piernas
La sentadilla sumo es uno de los ejercicios favoritos de la cantante para fortalecer el tren inferior. A diferencia de la sentadilla tradicional, en esta variante las piernas se colocan mucho más abiertas y las puntas de los pies miran ligeramente hacia fuera.