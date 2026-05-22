Famosos

Sentadillas, core y baile: la rutina fitness de Lola Índigo paso a paso

La rutina fitness de Lola Índigo: los ejercicios con los que entrena glúteos, abdomen y piernas

La rutina fitness de Lola Índigo al detalle: ejercicios simples con resultados visibles

lola indigo
Lola Índigo. (Foto: GettyImages)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

La energía que desprende Lola Índigo encima del escenario no es casualidad. Detrás de sus coreografías imposibles y de su resistencia física hay una rutina deportiva muy enfocada en fortalecer piernas, abdomen y glúteos con ejercicios funcionales fáciles de replicar en casa. La artista apuesta por entrenamientos dinámicos, intensos y efectivos, combinando movimientos clásicos de fuerza con ejercicios inspirados en pilates y trabajo de estabilidad corporal. Lo mejor es que muchos de ellos no necesitan material y pueden adaptarse a distintos niveles. Si buscas una rutina sencilla pero potente para tonificar el cuerpo y ganar resistencia, estos son algunos de los ejercicios clave que forman parte del entrenamiento de la cantante y que ya se han convertido en tendencia en redes sociales.

Sentadilla sumo para trabajar glúteos y piernas

La sentadilla sumo es uno de los ejercicios favoritos de la cantante para fortalecer el tren inferior. A diferencia de la sentadilla tradicional, en esta variante las piernas se colocan mucho más abiertas y las puntas de los pies miran ligeramente hacia fuera.

Este movimiento activa especialmente glúteos, cuádriceps y la parte interna de los muslos. Además, ayuda a mejorar la movilidad de cadera y aporta estabilidad corporal.

Cómo hacerla correctamente

  • Coloca las piernas abiertas más allá de la anchura de los hombros.
  • Mantén la espalda recta y el abdomen activado.
  • Baja lentamente hasta formar un ángulo de 90 grados.
  • Sube apretando glúteos.

Lo recomendable es realizar entre 12 y 15 repeticiones durante tres series.

‘Fire hydrants’: el ejercicio viral para activar glúteos

Los fire hydrants son otro básico dentro de la rutina fitness de Lola Índigo. Aunque parecen simples, son muy efectivos para fortalecer glúteo medio y mejorar la estabilidad de la cadera.

Cómo se hacen

  • Colócate a cuatro apoyos sobre una esterilla.
  • Mantén la espalda recta y el abdomen firme.
  • Eleva lateralmente una pierna sin estirar la rodilla.
  • Baja de forma controlada y repite.

Este ejercicio trabaja especialmente la zona lateral del glúteo y ayuda a estilizar piernas y caderas.

Abdominales con twist para marcar cintura

Para fortalecer el abdomen, la cantante apuesta por ejercicios dinámicos que también activen los oblicuos. Uno de los más repetidos en sus entrenamientos son los abdominales con twist.

Paso a paso

  • Túmbate boca arriba con las rodillas flexionadas.
  • Eleva ligeramente el torso.
  • Lleva el codo derecho hacia la rodilla izquierda.
  • Alterna ambos lados de forma continua.

Este movimiento ayuda a trabajar toda la zona media y aporta mayor definición en la cintura.

entrenamiento lola indigo
(Foto: Lola Índigo)

Levantamiento lateral de piernas para abdomen y cadera

Inspirado en ejercicios de pilates, este movimiento es perfecto para fortalecer abdomen profundo, piernas y caderas al mismo tiempo.

Cómo hacerlo

  • Túmbate de lado sobre una esterilla.
  • Mantén las piernas estiradas.
  • Eleva lentamente la pierna superior.
  • Baja sin llegar a apoyar completamente.

Además de tonificar, este ejercicio mejora el equilibrio y la estabilidad corporal.

Desplantes para fortalecer piernas y glúteos

Los desplantes o lunges son imprescindibles en cualquier rutina funcional y también forman parte del entrenamiento de Lola Índigo.

Beneficios principales

  • Fortalecen glúteos y piernas.
  • Mejoran el equilibrio.
  • Activan abdomen y zona lumbar.
  • Ayudan a ganar resistencia.

Cómo ejecutarlos

  • Da un paso largo hacia delante.
  • Flexiona ambas rodillas.
  • Mantén la espalda recta.
  • Regresa a la posición inicial y cambia de pierna.

Lo ideal es hacer entre 10 y 12 repeticiones por cada lado.

deporte lola indigo
(Foto: Lola Índigo)

La importancia del baile en su físico

Más allá de los ejercicios de fuerza, el baile es una de las claves del espectacular estado físico de Lola Índigo. Sus ensayos y coreografías funcionan como auténticos entrenamientos cardiovasculares donde trabaja resistencia, coordinación y potencia muscular prácticamente a diario.

El baile también mejora la movilidad, ayuda a quemar calorías y mantiene el cuerpo constantemente activo. Por eso, combinar ejercicios funcionales con sesiones de baile o cardio dinámico puede ser una gran opción para quienes buscan resultados más completos.

Últimas noticias

Lo más leído