Qué significa la rayita de debajo de las letras F y J del teclado y para qué sirve: la función que muy pocos conocen

El ordenador se ha convertido, junto al teléfono móvil, en el dispositivo más utilizado por los usuarios. Eso se debe principalmente a que es la herramienta más común para realizar cualquier trabajo. Todos los ordenadores comparten las mismas características: una pantalla y un teclado.

Después de tantos años con estos aparatos y conociendo las teclas de memoria (algunos ya escriben de memoria, pero otros, en cambio, todavía tienen que estar pendientes para no confundirse). Pero de lo que nadie se ha dado cuenta es de la pequeña raya en relieve en algunas de las teclas.

No se trata de defecto de fabricación en las marcas en las teclas F, J y, a menudo, en el 5 del teclado numérico. Tiene un propósito específico y es que ayude a mejorar la velocidad y la precisión al escribir. Son unas guías táctiles que permiten posicionar tus dedos de forma correcta en las teclas sin tener que mirar el teclado y que muchos ordenadores ya han incorporado.

De esta manera, se pueden acomodar los dedos. Los pulgares sirven para manejar la barra espaciadora y las letras G y H son fácilmente operables. En algunas computadoras, en lugar de rayas, hay puntos, ya que cada vez están más en desuso las rayas.

Origen de esta práctica en el teclado

El origen de este invento empieza con June E. Botich, quien registró la patente en 1982. Buscaba mejorar la velocidad y la precisión y evitar mirar abajo, además de situar, gracias a las rayas, la base o el centro del teclado. La fila de inicio se llama Home Row.

Por su parte, la raya que hay en la tecla del número 5 cumple una función similar, al ser la referencia central de los números. Las demás teclas numéricas se alcanzan extendiendo los dedos desde esta posición central, lo que facilita la entrada rápida de datos numéricos.