Muere trágicamente una jugadora de baloncesto de 20 años: «Era extraordinaria»

La tragedia ha golpeado al baloncesto universitario estadounidense tras conocerse la muerte de Emily Mae Smith, una prometedora jugadora de apenas 20 años que falleció después de ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga en Potsdam, una pequeña localidad del estado de Nueva York. La noticia ha causado una enorme conmoción entre compañeros, entrenadores y aficionados que seguían la trayectoria de la joven deportista, considerada una de las figuras emergentes del equipo femenino de SUNY Potsdam.

El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado en Pierrepont Avenue, una vía cercana al campus universitario. Según informó la Policía de Potsdam, Emily Smith fue atropellada alrededor de las 3:37 de la mañana por un vehículo que abandonó el lugar inmediatamente después del impacto sin prestar ayuda. La joven fue trasladada de urgencia al hospital Canton-Potsdam, donde finalmente murió debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Horas más tarde, las autoridades localizaron el vehículo implicado, un Cadillac Escalade negro con daños visibles en la parte delantera. El conductor, identificado como Jakob D. Krise, de 18 años y residente en Brasher Falls, fue detenido por la policía y acusado de abandonar la escena de un accidente mortal, conducción bajo los efectos del alcohol dentro de la normativa de tolerancia cero y circulación indebida sobre marcas viales. La investigación sigue abierta y no se descarta que puedan presentarse más cargos en los próximos días.

@PlattsAthletics offers sincere condolences to the family, friends, teammates, and the entire Potsdam community following the passing of @PotsdamWBB’s Emily Smith. Emily was a member of @Cardinals_WBB during the 2024-25 season, and our thoughts are with all who knew and loved… pic.twitter.com/TwblT07CRA — Plattsburgh State Cardinals (@PlattsAthletics) May 17, 2026

Luto por Emily Mae Smith

Emily Mae Smith cursaba segundo año de Administración de Empresas en SUNY Potsdam y además era una de las integrantes más queridas del equipo universitario de baloncesto femenino. Durante la temporada 2025-2026 participó en 19 partidos con las Bears y ejercía como una de las capitanas del equipo. Su entorno la describía como una joven cercana, trabajadora y muy comprometida con sus estudios y el deporte.

La universidad reaccionó con un comunicado cargado de emoción tras confirmarse la noticia. La presidenta de SUNY Potsdam, Suzanne R. Smith, destacó que Emily ya había conseguido entrar en la Dean’s List gracias a sus buenos resultados académicos y que había creado un fuerte vínculo con compañeros y profesores en muy poco tiempo. Además, explicó que muchos amigos, compañeros de clase y miembros del equipo acompañaron a la familia de la joven durante las horas posteriores al accidente.

La entrenadora del equipo femenino, Brittany Cohen, quiso dedicar unas palabras a la jugadora. «Estoy destrozada por la pérdida de nuestra capitana», señaló en un comunicado difundido por la universidad. Cohen definió a Emily como «una joven extraordinaria» y aseguró que era una persona muy querida por todo el entorno del equipo. La universidad SUNY Potsdam habilitó el gimnasio Jerry Welsh como espacio de homenaje para que estudiantes, profesores y vecinos puedan dejar flores, mensajes y recuerdos en memoria de la jugadora. Además, durante la ceremonia de graduación celebrada ese mismo fin de semana se realizó un minuto de silencio en honor a Emily Mae Smith.