Dani Parejo se despide del Villarreal: «Ha llegado el día de decir hasta luego»

Dani Parejo pone punto y final a su etapa en el Villarreal. Tras seis temporadas defendiendo la camiseta del submarino amarillo, el centrocampista ha decidido decir «hasta luego». Llegó en verano de 2020 procedente del Valencia, después de que los ches le dieran la carta de libertad y despidieran a su capitán por la puerta de atrás después de nueve temporadas, y se marcha convertido en una leyenda seis años después.

«El Villarreal CF y Dani Parejo separan sus caminos después de seis temporadas repletas de éxitos. El centrocampista madrileño pone fin a una brillante etapa deportiva en la que ha dejado huella y se ha convertido en una leyenda del club tras haber defendido la elástica grogueta en 269 partidos y haber anotado un total de 16 goles», reza el comunicado del club castellonense.

«Soy Dani Parejo, jugador del Villarreal. Ha llegado el día de decir hasta luego; no es un adiós. Separamos nuestros caminos», comenzó diciendo un Parejo visiblemente emocionado, que aseguró que «ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante seis temporadas». El madrileño se ha ganado a la afición en estas seis temporadas y se marcha muy feliz por todo lo que le han hecho sentir «en un club que, para mí, a partir de ahora también será mi casa».

𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗼, 𝗗𝗮𝗻𝗶 💛 pic.twitter.com/Tzk86oGzrm — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 21, 2026

«Me voy muy contento, muy satisfecho y quería daros las gracias a todos vosotros por lo que me habéis hecho sentir estos seis años en un club que, para mí, a partir de ahora también será mi casa y estará en mi corazón. Un fuerte abrazo a todos y ¡Sempre Endavant!», concluyó. Como futbolista amarillo, ha levantado una Europa League (2021), ha alcanzado la semifinal de la Champions League (2022) y ha certificado tres clasificaciones a la máxima competición continental.

Por todo ello, el Villarreal le rendirá homenaje en el último partido de la Liga frente al Atlético de Madrid, en lo que será la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica. Un partido en el que también se despedirá de la competición doméstica otra leyenda de la Liga como Antoine Griezmann, que ya recibió su homenaje en el Metropolitano el pasado fin de semana.