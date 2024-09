Quique Setién está dando mucho que hablar tras arremeter contra Dani Parejo y Raúl Albiol, que según el técnico dijeron «barbaridades» en el juicio entre el Villarreal y el entrenador por su despido. De sobra es conocido que la relación del cántabro con el vestuario no era buena, de hecho fue una de las causas de su cese a los pocos meses de coger las riendas del equipo amarillo.

Y es que el propio Dani Parejo en una entrevista que concedió a Radio Marca cuando Quique Setién era todavía su entrenador en el Villarreal lanzaba varios dardos que hoy se entienden mejor. Sobre la marcha de Unai Emery, decía esto: «Fue un poco difícil el cambio. Un cambio drástico. Siendo realistas, situaciones así se dan porque las cosas no funcionan. En este caso era totalmente opuesto. El míster decidió salir porque el quería crecer como entrenador en otro fútbol, en otra liga, otras costumbres… El club decidió que viniera Quique Setién y al principio es difícil. Ven el fútbol distinto, quieren que te comportes dentro del campo diferente. Hasta que te acostumbras, entiendes lo que quiere el entrenador y el entrenador te conoce realmente en el día a día y ya el entrenador conoce un poco todo es complicado. En ese sentido, el parón por el Mundial nos vino muy bien!».

Parejo sobre Setién

Y profundizó sobre la relación con Setién: «Teníamos muchos partidos, jugábamos un jueves y la salida de Unai fue un martes. Llegó Quique, el primer día nos saludó a todos y nos indicó un poco lo que él quería, su forma de entender el juego. Nos dijo que teníamos poco tiempo para trabajar tantas cosas que él quería de cómo quiere que jueguen sus equipos y que nosotros teníamos que poner mucho de nuestra parte. Es verdad que él es consciente de que él llegó en una situación complicada, de que jugábamos cada tres días y al final no puedes entrenar aspectos tácticos y del juego habiendo partidos tan juntos con tan poco tiempo de recuperación. Era una situación muy compleja para nosotros».

«Creo que Setién entiende el juego como lo entiende, que quiere jugar su juego porque a lo mejor no entiende otro tipo de juego o no sabe explicarnos a nosotros otro tipo de juego. Al principio fue duro, pero al final los resultados son los que mandan. Si llega Quique y ganamos 2-0, luego en casa al Mallorca, luego en Bilbao y estás ahí arriba, la perspectiva es distinta. Él como ha explicado, nos entiende. Que llevábamos cuatro años haciendo las cosas de otra manera y el resultado ha sido bueno, pues cambiar esto y que al principio los resultados no han sido los deseados, crea dudas a nivel colectivo e individual», añadía Parejo, que según Setién dijo en el juicio que «habían hecho una pretemporada desastrosa y que no entrenábamos», algo que también comentó Albiol para defender la postura del Villarreal, que pretende que el despido del entrenador sea procedente para evitar pagar el finiquito.