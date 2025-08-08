FC Barcelona

La UEFA sanciona a Lamine Yamal y Lewandowski por no respetar las normas antidopaje en Champions

Los dos jugadores no se presentaron a tiempo al Puesto de Control de Dopaje

Más problemas para el Barça: Lewandowski se lesiona y no jugará el Gamper

Lamine Yamal, Lewandowski, dopaje, antidopaje
Lamine Yamal y Lewandowski. (Getty)
Lamine Yamal y Robert Lewandowski han sido sancionados con 5.000 euros cada uno por no respetar las instrucciones de Control Antidopaje estipuladas por la UEFA. Ambos jugadores no acudieron de manera inmediata al Puesto de Control tras un partido de Champions League contra el Inter de Milán en San Siro en la vuelta de las semifinales de la competición europea. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha castigado al Barcelona con otros 5.250 euros por lanzamiento de objetos. Hansi Flick ha sido también sancionado con un partido por incumplir los principios generales de conducta.

