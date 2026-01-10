Máximo Caballero, arquitecto: «Las 2 ventanas que instalo en mis obras ni están de moda ni son las más caras»

El tipo de ventanas de una casa no suele ser lo que se piensa primero, pero elegir las erróneas puede salir caro y no solo en términos de dinero. Pueden aparecer ruidos que no paran, frío en invierno, calor en verano y una sensación general de un mal aislamiento.

Máximo Caballero, arquitecto con experiencia en vivienda, no prioriza modas ni catálogos llamativos. Se queda siempre con dos tipos de ventanas que, según explica, funcionan mejor en cuanto a aislamiento térmico y acústico. No son las más caras ni las más vistas, pero sí las más eficaces.

En este artículo te contamos cuáles son esas dos opciones, por qué las elige y qué ventajas tienen en el día a día. También repasamos otros tipos de ventanas que pueden funcionar bien si se usan en el contexto adecuado.

Las dos ventanas que mejor funcionan en una vivienda

La primera es la ventana oscilo-paralela. Caballero la define como una especie de híbrido entre abatible y corredera. Se desliza con suavidad, como una corredera tradicional, pero cuando se cierra, lo hace de forma completamente hermética.

Al cerrar, la hoja presiona de manera uniforme contra el marco, lo que reduce al mínimo las filtraciones de aire. El resultado es un aislamiento térmico muy alto y una mejora clara frente al ruido exterior. Para viviendas en ciudad o cerca de tráfico, esta solución evita buena parte del sonido constante que entra con otras ventanas correderas.

La segunda opción es la ventana tipo abanico, una abatible con un sistema de cierre especialmente eficaz. Aquí el punto clave son las gomas perimetrales, que sellan todo el contorno cuando la ventana está cerrada. No quedan holguras ni puntos débiles.

Según el arquitecto, este tipo de ventana es de las mejores a nivel acústico. El cierre firme y continuo reduce de forma notable el ruido, hasta el punto de que el interior queda prácticamente aislado del exterior. Además, ayuda a mantener una temperatura estable sin depender tanto de la calefacción o el aire acondicionado.

Puedes tener una vivienda bien orientada y con buenas vistas, pero si eliges mal las ventanas, el confort se resiente. Eligiendo estos modelos de ventanas te evitarás, según el experto, dolores de cabeza por el ruido y las corrientes de aire indeseadas.

Otras ventanas que también dan buen resultado

No todas las viviendas necesitan las mismas soluciones. Hay otros sistemas que pueden funcionar bien si se eligen con criterio y se instalan correctamente. Estas son algunas opciones interesantes:

Ventanas abatibles clásicas con doble o triple acristalamiento, bien ajustadas al marco.

con doble o triple acristalamiento, bien ajustadas al marco. Ventanas con rotura de puente térmico , que reducen la entrada de frío o calor a través del perfil.

, que reducen la entrada de frío o calor a través del perfil. Sistemas mixtos que combinan apertura abatible y oscilobatiente para ventilar sin perder aislamiento.

que combinan apertura abatible y oscilobatiente para ventilar sin perder aislamiento. Marcos de PVC o aluminio con buen sellado y herrajes resistentes.

Lo importante no es tanto el tipo exacto como el conjunto. Un buen vidrio no sirve de mucho si el marco es deficiente, y un cierre avanzado pierde eficacia si la instalación es mala. El aislamiento empieza en la elección, pero se confirma cuando la ventana está bien colocada.