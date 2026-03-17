Nadie se lo puede creer pero la identidad del grafitero Banksy ha salido a la luz y ya se sabe quién hay detrás del misterio

Durante décadas, la identidad de Banksy ha sido uno de los mayores enigmas del arte contemporáneo. Sin embargo, una reciente investigación ha vuelto a sacudir el misterio: podría haberse descubierto quién se esconde realmente detrás del grafitero.

Según un trabajo periodístico internacional, el artista sería en realidad Robin Gunningham, un británico nacido en Bristol en 1973. Esta teoría no es nueva, pero ahora se apoya en nuevas pruebas documentales, testimonios y movimientos rastreados en distintos países, lo que ha reavivado el debate sobre su identidad.

La investigación que lo ha cambiado todo

La investigación que apunta a desvelar la identidad de Banksy ha sido elaborada por periodistas que han seguido durante años las pistas del artista. El punto clave de la investigación fue la aparición de una obra en Ucrania, que permitió rastrear movimientos y conexiones del supuesto autor.

A partir de ahí, los investigadores encontraron datos como documentos legales, viajes y antiguos registros policiales. Uno de los hallazgos más relevantes fue una confesión vinculada a un acto vandálico en Nueva York en el año 2000, que estaría firmada por Gunningham.

Además, se ha señalado que el artista habría utilizado el nombre de David Jones para mantener su anonimato durante tantos años.

¿Quién es Robien Gunningham?

Robin Gunningham es un artista británico de Bristol, ciudad considerada clave en el nacimiento del grafiti moderno en el Reino Unido. Desde hace años, su nombre ha sido vinculado con Banksy, pero nunca se había podido confirmar de forma concluyente.

Diversas investigaciones anteriores ya habían apuntado en esta dirección, basándose en patrones como el lugar donde hacía los grafitis o testimonios de personas. Sin embargo, el artista siempre ha mantenido el silencio, alimentando el gran misterio que rodea a su figura.

Un misterio que sigue sin resolverse

A pesar del impacto de esta nueva investigación, la identidad de Banksy no ha sido confirmada oficialmente. Ni el propio artista ni su entorno han reconocido estas informaciones de forma pública.

De hecho, parte de la magia de Banksy reside precisamente en su anonimato, que le ha permitido realizar obras de gran impacto social y político sin tener que revelar su identidad. Este misterio ha sido la clave de su éxito y el valor de sus obras a nivel internacional.