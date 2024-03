Lo ha vuelto a hacer: el artista Banksy ha confirmado la autoría a través de sus redes sociales de un mural este lunes que ha aparecido en Hornsey Road en Finsbury Park con el que ha sorprendido a los vecinos del norte de Londres.

El artista urbano ha pintado en una pared que se encuentra detrás de un cerezo enfermo lo que se podría interpretar como el follaje de dicho árbol. Abajo a la izquierda, ha representado a una mujer de tamaño natural con una hidrolimpiadora en la mano que, al parecer, habría rociado esta pintura verde en el lateral de un bloque de pisos. Vista con el árbol en primer plano y centrada en la pared, la pintura verde imita el follaje del árbol, como se ha indicado con anterioridad, que ha sido podado.

Sea lo que sea, como en todas las representaciones de arte urbano, multitud de personas han acudido a ver la obra de arte este lunes por la mañana. Como siempre, los vecinos se muestran encantados con este mural, el cual todavía no ha sido tasado por ninguna casa de subastas.

Desde la empresa propietaria del edificio, se ha indicado que tienen previsto mantener el mural, justificando que se ha convertido en una atracción para el barrio debido a toda la expectación creada.

El equipo de eliminación de graffitis del Ayuntamiento de Islington ya ha notificado que le han informado de la presencia de la obra de arte y que no la va a retirar.

Antes de esta obra, el último trabajo confirmado del artista ha sido en diciembre, cuando pintó drones militares en una señal de stop en Peckham, al sur de Londres. Ésa obra fue retirada menos de una hora después de que se confirmara su autenticidad en las redes sociales del artista, y los testigos informaron de que la había retirado un hombre con una cizalla. Dos hombres fueron detenidos más tarde como sospechosos de robo y daños criminales.

¿En cuánto está valorado Banksy?

La pieza más cara de Banksy «Love is in the Bin» (El amor está en la papelera) está en realidad triturada, ya que después de venderse en una subasta de la casa Sotheby’s empezó a triturarse en 2018. Se creó a partir de sus famosos murales de estarcido «Girl with Balloon» (Chica con globo), que, como su nombre indica, representan a una chica sosteniendo un globo en forma de corazón.

El lienzo pasó por una trituradora secreta oculta en el gran marco de estilo victoriano, dejando la mitad inferior hecha jirones y sólo un solitario globo rojo sobre fondo blanco en el marco. En 2021, se vendió por 18,6 millones de libras, casi el triple de su valor de preventa.