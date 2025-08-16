Putin culpa a Biden de la guerra de Ucrania: «Si Trump hubiera sido presidente en 2022, habría sido distinto»

Vladímir Putin ha culpado al ex presidente de Estados Unidos Joe Biden de la guerra de Ucrania: «Si Trump hubiera sido presidente en 2022, habría sido distinto», ha destacado el líder ruso durante la conferencia de prensa en una Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage (Alaska).

Putin ha añadido que intentó iniciar un diálogo con Biden para evitar la escalada, pero que éste se negó a recibirle. «Estoy bastante seguro de que si él (Trump) hubiera estado en la Casa Blanca, nada de esto habría sucedido», ha insistido Putin después de la reunión de dos horas y media que ha tenido con Donald Trump.

Trump y Putin han terminado este viernes una cumbre «extremadamente productiva» destinada a poner fin a la guerra en Ucrania, aunque aún se desconocen los próximos pasos.

Putin ha intervenido primero en una conferencia de prensa conjunta ofrecida por ambos líderes mundiales. El ruso ha destacado que las conversaciones se han desarrollado en un «ambiente constructivo de respeto mutuo».

Vladímir Putin ha afirmado que se había alcanzado un «acuerdo», pero ninguno de los líderes ha ampliado los detalles de las conversaciones y no han respondido a las preguntas de los periodistas. Posteriormente, Trump ha destacado que «no hay acuerdo».

«El acuerdo de hoy será el punto de partida no sólo para la solución en Ucrania, sino que también nos ayudará a reanudar los negocios entre Rusia y Estados Unidos», ha destacado Putin.

El ruso describió a Ucrania como una «nación hermana», pero ha continuado diciendo que las «raíces primarias» del conflicto deben ser «eliminadas», terminología que ya ha utilizado anteriormente para justificar su invasión en 2022. Trump ha buscado el acuerdo con Putin sobre un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, Putin, en sus declaraciones, no ha dado señales de estar dispuesto a acceder a esa exigencia, repitiendo que Moscú quería que se abordaran las causas profundas del conflicto, un término que se refiere a las exigencias de Moscú de desmilitarizar Kiev y bloquear sus aspiraciones de adhesión a la OTAN.

En contraste con los apretones de manos y las sonrisas que caracterizaron el inicio de su reunión en la pista de aterrizaje de la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson, Putin y Trump han mantenido una expresión impasible durante gran parte de la conferencia de prensa. Putin ha hablado durante aproximadamente ocho minutos. Trump luego habló durante tres minutos, antes de que ambos abandonaran la sala.

Trump ha destacado que llamaría al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a los líderes de Europa y la OTAN para discutir el contenido de sus conversaciones con Putin. Trump ha dejado claro que espera que el siguiente paso sea que Zelenski y Putin se reúnan en persona, aunque no está claro si se ha avanzado en la realización de esta reunión.