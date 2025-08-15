Zelenski pide a Trump «una paz justa» antes de su cita con Putin: «Contamos con Estados Unidos»

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha pedido este viernes 15 de agosto la cumbre entre Trump y Putin abra la vía hacia una paz «justa». Zelenski se ha pronunciado así mientras Trump se dirigía a la reunión con Putin en Alaska. «Contamos con Estados Unidos», ha destacado en redes sociales el presidente ucraniano, el cual no acudirá a la cumbre sobre Ucrania entre Trump y Putin. Trump ha partido de Washington hacia Anchorage (Alaska) este viernes 15 de agosto por la mañana para reunirse con Putin en la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson. Según la Casa Blanca, está prevista que se encuentren a las 11:00 horas (21:00 horas en España).

El presidente ucraniano ha acusado a Rusia de intensificar la ofensiva antes de la cumbre entre Trump y Putin: «Contamos con Estados Unidos para una paz justa», ha reiterado Zelenski. Sin embargo, el presidente ucraniano ha denunciado que Moscú sigue matando civiles incluso en el día de las negociaciones. «Eso dice mucho. No hay indicio alguno de que se esté preparando para poner fin a esta guerra», ha advertido.

Putin intentará imponer una paz a su medida: quedarse con la zona del Donetsk, Lugansk y Crimea y dividir a Europa. Por ello, Zelenski habló por teléfono este sábado 9 de agosto con los líderes de la Unión Europea para pedirles apoyo frente a Rusia para no tener que ceder el territorio ucraniano que quiere Putin.

Según informes del campo de batalla, Rusia intenta ganar la mayor cantidad posible de territorio antes de un eventual acuerdo. Unidades de sabotaje y reconocimiento han penetrado hasta diez kilómetros en el este de Ucrania en solo 48 horas, obligando a Kiev a desplegar fuerzas especiales para frenar el avance.

Ofensiva en Donetsk y evacuaciones

La presión rusa ha llevado también a evacuar Druzhkivka, ciudad cercana a la línea del frente en Donetsk, mientras los combates siguen siendo intensos a pocas horas del cara a cara entre Trump y Putin.

