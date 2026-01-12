¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos lo invitados de la semana

El Hormiguero arranca una nueva semana de invitados con tres estrellas del cine, además de un cómico y actor que se atreverá a cambiar de registro con una obra de teatro que se podrá ver en Madrid en las próximas semanas. Esta semana será la primera completa en la que el programa de Pablo Motos emita en el año 2026 después de las vacaciones de Navidad, donde buscará repetir sus victorias ante La Revuelta, el programa de David Broncano que le sigue de cerca en audiencias. Te contamos quiénes son los famosos que acuden al show de Antena 3 desde el 12 y hasta el 15 de enero.

Lunes, 12 de enero

Trancas y Barrancas robarán a una de las estrellas de Hollywood a su principal rival como es el actor estadounidense Chris Pratt. En las propias redes sociales de La Revuelta presumen de que el actor llegó a decir que es «el mejor programa de la televisión», por lo que es un duro golpe que vaya a su competidor, que le vence cada noche en audiencias.

Acude al plató para presentar su nueva película, titulada Sin Piedad, que se estrena en cines el próximo 23 de enero. En el film, ambientado en un futuro próximo, Patt interpreta a un detective acusado de asesinar a su esposa. Dispondrá de 90 minutos para demostrar su inocencia ante una Jueza de la inteligencia artificial avanzada.

Martes, 13 de enero, en ‘El Hormiguero’

Todo un clásico del programa como el actor y cómico, Joaquín Reyes aterriza en el segundo día de la semana para hablar de La verdad, la obra de teatro que, desde el 15 de enero, representará en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. En ella interpreta a un mentiroso compulsivo al que todos los demás mienten.

Miércoles, 14 de enero

Otro de los grandes amigos de El Hormiguero se sienta esta semana. Antonio Banderas está a punto de estrenar en Madrid, Godspell, su nuevo espectáculo teatral que podrá disfrutarse en el Gran Teatro Pavón de Madrid a partir del 21 de enero. Se trata del quinto musical que dirige Banderas y llega a la capital tras su paso por Málaga.

Jueves, 15 de enero, en ‘El Hormiguero’

La semana se cierra con otra visita internacional, como es la del actor Can Yaman. Acude para promocionar El Turco, su nueva serie que se estrena en Movistar Plus+ ese mismo día. Una serie con aventuras y romance, ambientada en una época de cambio geopolítico como fue el final del Imperio Otomano en el siglo XVII.