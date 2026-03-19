Landaluce suma y sigue: se estrena como ganador en Masters 1.000 en Miami

Martín Landaluce suma y sigue. El tenista español ha conseguido este jueves la primera victoria de su carrera en Masters 1.000 imponiéndose al estadounidense Marcos Giron, uno de los anfitriones en Miami, en dos sets (6-3, 7-6). Tras ganar con autoridad la primera manga y apretar en la segunda hasta llevársela en el tie break, el jugador de 20 años ha pasado a la siguiente ronda, en la que se medirá al italiano Luciano Darderi.

En el partido destacó la solidez en el servicio de Landaluce y la intensa lucha en el segundo set hasta resolverse en el desempate. En el primero, el español demostró su capacidad para mantener su servicio y aprovechar las oportunidades de quiebre, cerrándolo con tres juegos de ventaja. Durante el segundo set, ambos mantuvieron sus saques, llevando el set a un tie break, en el que Landaluce logró el triunfo.