Wimbledon escucha a los tenistas y rompe la banca con el mayor premio económico de su historia

El tenis transita por un campo de minas, a caballo entre un calendario asfixiante y la amenaza de los tenistas con hacer boicot a los torneos. Que pregunten en Roland Garros por ello. Wimbledon ha decidido romper la banca y repartir el mayor premio de su historia, un movimiento que al mismo tiempo satisface las reivindicaciones de los jugadores ante el escaso botín que reparten los Grand Slams.

La organización del torneo de Wimbledon anunció un incremento del 20% en su bolsa de premios para la presente edición, que alcanzará un total récord de 64,2 millones de libras (unos 75,1 millones de euros). El campeón y la campeona de los cuadros individuales recibirán 3,6 millones de libras (aproximadamente 4,2 millones de euros) cada uno, lo que supone un aumento de 600.000 libras respecto al año anterior.

Los jugadores eliminados en primera ronda percibirán 80.000 libras (cerca de 93.600 euros). Además, el torneo ha destinado más de seis millones de libras (unos 7 millones de euros) a la fase previa de clasificación, lo que representa un incremento del 25% en comparación con ediciones anteriores. En total, el aumento global de premios supone una subida de 10,7 millones de libras (alrededor de 12,5 millones de euros) en el reparto de premios,

Todo sucede en un contexto de creciente tensión entre los jugadores y los Grand Slams por el reparto de los ingresos del tenis profesional. El grupo de jugadores que lidera estas reivindicaciones sostiene que los Grand Slam deberían vincular el reparto de premios a los ingresos totales de cada competición, y como protesta, en Roland Garros, varios jugadores no realizaron sus compromisos con los medios en forma de protesta por lo que consideran un reparto económico injusto.