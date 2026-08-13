Hoy 12 de agosto de 2026, la provincia de Bilbao se presentará con intervalos de nubes bajas, especialmente en el litoral y algunos valles del interior, donde podrían surgir brumas. Las temperaturas experimentarán un aumento, alcanzando máximas de 34 grados en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa y hasta 36 en Álava. Los vientos serán flojos y mayormente del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor agradable

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, regalando un manto ligero de nubes que no presagian lluvias. Con temperaturas que oscilan entre los 19 y los 20 grados, el sol se asoma tímidamente antes de las 07:13, mientras la brisa suave, a poco más de 5 km/h, acaricia el rostro. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 34 grados, creando una sensación térmica que podría llegar a ser de 36 en los momentos más cálidos.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará algo más cálido, aunque no se prevén precipitaciones, lo que invita a disfrutar de un día sin paraguas. La humedad, en su punto más alto, puede hacer que el aire se sienta cargado, pero los bilbaínos tendrán la oportunidad de disfrutar de más de 14 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:18. Con condiciones así, el tiempo se presenta como un cálido abrazo que hace olvidar la inminente llegada del otoño.

Ambiente inestable con lluvia y viento en Baracaldo

Una brisa inquietante recorre Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las nubes se arremolinan en el cielo matutino, cubierto de gris, mientras el viento sopla con fuerza, invitando a prepararse para lo que está por venir. A medida que avanzan las horas, la temperatura oscilará entre los 19 y 32 grados, creando un ambiente convulso y húmedo, con una sensación térmica que alcanzará hasta los 34 grados.

Mientras la mañana se presenta relativamente tranquila, se anticipa un contraste notable en la tarde. La probabilidad de lluvias y el viento superando los 30 km/h marcarán un cambio definitivo, convirtiendo el entorno apacible en uno más desafiante. Con una humedad relativa casi agobiante, es recomendable no olvidar el paraguas y ajustar la vestimenta, ya que el tiempo puede jugar una mala pasada.

Guecho: calor agradable con brisa fresca

Este martes amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 20°C, que a medida que avance la mañana subirá a unos agradables 28°C. La brisa del noreste, con una velocidad media de 15 km/h, aportará un toque fresco a la jornada. La humedad relativa oscilará entre un 65% y un 100%, lo que hará que el ambiente se sienta un tanto pesado por momentos. La buena noticia es que no se prevé lluvia durante el día.

A medida que el sol se vaya elevando, la sensación térmica alcanzará hasta los 31°C, especialmente en horas de la tarde, donde la temperatura podrá rondar los 25°C. Disfrutaremos de aproximadamente 14 horas de luz, ya que la puesta del sol será a las 21:19. Así que, ya sea para un paseo o una reunión al aire libre, es un buen momento para disfrutar del tiempo en Guecho.

Santurce: cielos despejados y brisa agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 30 grados. La brisa será leve, con vientos que alcanzarán los 15 km/h, contribuyendo a una sensación térmica que podría llegar hasta los 32 grados, ideal para disfrutar del día sin preocupaciones.

Un ambiente tranquilo permitirá realizar actividades al aire libre, perfecto para pasear por el vecindario o disfrutar de una buena lectura en un parque cercano. Aprovecha este día templado y el ligero viento para desconectar y disfrutar de la cotidianidad.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar de un ambiente cálido y templado, con temperaturas que rondan los 19 grados. El viento soplará suavemente del noreste, aportando frescura a la jornada. A medida que transcurra el día, el sol continuará brillando y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 35 grados por la tarde, ofreciendo un clima perfecto para actividades al aire libre.

Con un panorama tan favorable, es recomendable salir con ropa ligera y cómoda para aprovechar al máximo estas condiciones. No olvides llevar contigo una botella de agua para mantenerte hidratado mientras disfrutas del espléndido tiempo en la ciudad.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET