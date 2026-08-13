Hoy la provincia se presenta con intervalos de nubes bajas en el litoral y los valles aledaños, mientras que el resto del territorio disfrutará de un cielo poco nuboso. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con un leve ascenso en Álava. Un viento suave del oeste se intensificará por la tarde en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calidez persistente

A medida que el día avanza en Bilbao, el cielo se presenta mayormente despejado, dejando que el sol se desperece lentamente al amanecer, iluminando con calidez a quienes se preparan para la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados, ofreciendo un ambiente cálido, aunque la humedad será notable, creando una sensación un tanto cargada. Con un suave viento del noreste que soplará a 10 km/h, la mañana promete ser agradable, pero atención: las rachas podrían alcanzar hasta 35 km/h.

Ya por la tarde, el cielo continuaría despejado, manteniendo la calidez en el ambiente hasta la puesta del sol a las 21:17. Las temperaturas llegarán a su punto máximo, pero la sensación térmica podría elevarse, haciéndonos sentir más calor del previsto. Como las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, se puede disfrutar de un día al aire libre sin preocuparse por las precipitaciones. Aprovechemos este espléndido día bilbaíno, lleno de luz y energía positiva.

Nubes y viento fresco a la espera en Baracaldo

Las primeras luces del día en Baracaldo presagian un tiempo inquieto, con nubes que se amontonan en el horizonte y un aire que ya deja sentir su frescura. A medida que avanza la mañana, se espera un dinamismo en el ambiente, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados, mientras el cielo se mantendrá cubierto y el viento comienza a soplar con fuerza.

Por la tarde, el panorama se tornará más complicado: la temperatura descenderá ligeramente y el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, se intensificará. Con una humedad que puede rozar el 100%, es recomendable que quienes salgan no olviden el paraguas y estén preparados para esquivar las inclemencias del tiempo.

Guecho: brisa suave y sol radiante

El día amanece en Guecho con un cielo despejado y una temperatura mínima de 20 grados, acompañada de una sensación térmica que se mantiene en ese mismo rango. A medida que avanza la jornada, se prevé que el sol brille con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados. Con una humedad relativa que ronda el 70%, el ambiente se sentirá cómodo, aunque un poco húmedo por momentos. La brisa del noreste soplará a una velocidad de 15 km/h, contribuyendo a una sensación agradable durante la mañana.

Por la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado y la temperatura se estabilizará en torno a los 26 grados. Habrá que prestar atención a las ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 30 km/h, pero no se espera lluvia en ningún momento del día. La luz del sol nos acompañará desde las 07:15 hasta las 21:17, otorgando una amplia jornada para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente acogedor

El tiempo presenta una jornada estable con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algo nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados, con un leve viento predominante que no alcanzará a inquietar la tranquilidad del día.

Es una ocasión ideal para disfrutar de un paseo por los alrededores o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente se perfila como acogedor y adecuado para quienes busquen aprovechar al máximo estas horas.

Cielos despejados y ambiente agradable en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán hasta los 33°C en las horas centrales del día, lo que proporciona una sensación térmica máxima de 35°C. A medida que avance la tarde, se mantendrán condiciones agradables sin riesgo de lluvia, ideal para paseos o actividades al aire libre.

Con el viento soplando moderadamente desde el norte a 15 km/h y ráfagas de hasta 7 km/h, será un día cómodo. Recuerda llevar ropa ligera y aprovechar el sol, que asomará con fuerza; el sombrero y el protector solar son buenas elecciones para disfrutar del día al máximo.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET