Un mes para Madring: así será la primera carrera de F1 en Madrid 45 años después

Madring ya ha activado la cuenta atrás definitiva. Justo dentro de un mes, Madrid volverá a ser el escenario de una carrera del Mundial de Fórmula 1 en el circuito callejero diseñado entre IFEMA y Valdebebas. Quedan exactamente 31 días para que se apague el semáforo y que los 22 pilotos hagan vibrar a los 120.000 espectadores que serán testigos de un momento histórico para nuestro país. Y la capital de España está totalmente preparada para ello.

45 años después de la última carrera de F1 hasta ahora en Madrid, celebrada en el Jarama en 1981, la máxima categoría de monoplazas regresará a una ciudad convertida en la capital del deporte. Durante el fin de semana del 11, 12 y 13 de septiembre, todas las miradas estarán puestas en el circuito madrileño, que ha montado un espectáculo con todo tipo de detalles para deslumbrar desde su primera vez.

La extensión del contrato de Madrid con la F1 es hasta 2035 y por eso se ha enfocado en que la edición de 2026 lo tenga todo. Además de un circuito desafiante, algo que reconocen todos los pilotos, no sólo el de casa, Carlos Sainz, el envoltorio de la carrera está a la altura de lo que demanda el Gran Circo y que vemos año tras año en países entrantes en la competición como Miami o Arabia Saudí.

Todo ello tendrá un impacto económico de alrededor de 450 millones de euros y generará 8.200 empleos directos. Además, se estima que habrá 120.000 visitantes, el 45% internacionales, y la cifra de espectadores por día oscilará entre los 110.000 y 120.000, mientras que a lo largo del fin de semana se espera que sean un total de 350.000. Aún quedan entradas disponibles en la web de Madring, incluida la grada Sainz.

El circuito, acabado hace meses

El trazado en el que correrán los coches de F1 dentro de un mes está completamente listo desde el 31 de mayo, fecha en la que la organización del Gran Premio de España prometió a la FIA que estaría terminado. Desde ese momento, las obras se centran en los boxes, que, al igual que el resto de zonas correspondientes al circuito, se ubicarán dentro de los pabellones de IFEMA.

En lo deportivo, ni Fernando Alonso ni Sainz pasan por su mejor temporada, aunque el asturiano ha hallado por fin visos de esperanza con las mejoras de Aston Martin. A la aerodinámica que le dio más rendimiento en Hungría, se sumará la del motor Honda en Holanda, por lo que es de esperar que en Madrid pueda incluso luchar por los puntos.

El lado amargo es el del madrileño, que ha visto cómo Williams ha ido empeorando carrera tras carrera y mucho tiene que cambiar para no darse un mal resultado en su ciudad. Sainz lleva suspirando por esta carrera desde que existió la posibilidad de devolver la F1 a Madrid, pero el mal trabajo de su escudería podría suponer un nuevo calvario para el piloto. En un mes no se arreglarán los desperfectos de su coche.