Eurovisión toma medidas ante una posible victoria de Israel: todo sobre el nuevo reglamento

El Festival de Eurovisión ha dado el paso de anunciar una serie de medidas respecto al certamen. Entre ellas, prohíbe la celebración del concurso en países en conflicto o que estén en una «situación geopolíticamente sensible». Según el comunicado emitido por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la televisión del país ganador será excluida, de forma automática, de la posibilidad de acoger el festival en la siguiente edición «si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina». Aunque no da nombres concretos, es evidente que esta norma está dirigida a países como Israel o Ucrania.

Esta y otras tantas decisiones se han tomado tras la revisión anual por parte de la UER de la última edición celebrada en Viena, el pasado mes de mayo. Debemos recordar que, precisamente en 2025, las alarmas saltaron después de que Israel se convirtiese en el país ganador del televoto, con un total de 297 puntos. Este año, este país quedó en tercer lugar en la votación del público. De hecho, gracias a los 312 puntos de los espectadores y los 204 puntos del jurado de profesionales, finalmente fue Bulgaria el país que consiguió su primera victoria en la historia del certamen, y lo hizo con la canción Bangaranga y su intérprete Dara.

De esta forma, la organización ha explicado lo siguiente: «Cuando se considere necesario, la UER podrá encargar una evaluación independiente de la seguridad de la región del ganador. Tras esa evaluación, la UER consultará al Grupo de Referencia para determinar si el miembro ganador puede organizar el festival con las debidas garantías de seguridad».

Por lo tanto, si se considera que el miembro ganador no es capaz de asumir la organización, la Unión Europea de Radiodifusión decidirá otra cadena para que ejerza como anfitriona. Eso sí, no estará obligada a hacerlo en representación de otro miembro. Con esta decisión, se blindan ante la posibilidad de que Israel consiga la victoria, puesto que la siguiente edición del certamen no se celebraría allí.

Esta tradición ha tenido hasta ocho excepciones en su historia

Y es que lo normal es que el país que se hacía con el micrófono de cristal en Eurovisión fuera el encargado de acoger el festival al año siguiente. Eso sí, a lo largo de la historia del concurso, esta tradición ha tenido hasta ocho excepciones. La primera se produjo cuando se creó el festival y la última, en 2023.

Debemos recordar que en la edición celebrada en Turín en 2022, la banda ucraniana Kalush Orchestra se alzó con la victoria. Aun siendo conscientes de que la guerra con Rusia se inició tan sólo unos meses antes, la UER valoró distintas opciones para organizar el certamen de 2023 con la emisora pública ucraniana, que ya había acogido en 2005 y 2017.

A pesar de todo, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, ese año el país ganador no pudo ser elegido para organizar la siguiente edición. Según comunicó la Unión Europea de Radiodifusión, «no se cumplían ciertos criterios que garantizan la viabilidad de la organización del evento y la seguridad tanto de los artistas y las delegaciones como del público asistente».

Dadas las circunstancias, se tomó la decisión de invitar a Reino Unido a hacer frente a esta responsabilidad, como segundo clasificado de 2022. Por ese mismo motivo, Liverpool se convirtió en la sede de la 67.ª edición del Festival de Eurovisión. A pesar de todo, después de este cambio de normas del festival, esta tradición podría cambiar a partir de este año.