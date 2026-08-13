El Rayo Vallecano saca más de 40 millones de euros en ventas pero es incapaz de arreglar el Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano está viviendo una situación límite con el Estadio de Vallecas. La Comunidad de Madrid le retiró la concesión tras detectar graves deficiencias de seguridad. El equipo ha cerrado las dos ventas más altas de su historia. Las salidas de Pep Chavarría y Nobel Mendy han supuesto unos ingresos de más de 40 millones de euros. Sin embargo, las actualizaciones del campo no han llegado por el momento.

Los aficionados han perdido la paciencia después de que el club se decantará por jugar en Burgos como primera alternativa, aunque finalmente, el primer partido se jugará en Butarque. El club ahora tiene una situación económica diferente, pero sin la gestión adecuada los abonados y seguidores no podrán volver a su feudo.

El Chelsea se hizo con los servicios de Pep Chavarría por 19 millones de euros más tres en variables. Por su parte, el Hull City fichó a Nobel Mendy por 25 millones de euros, la venta más alta de la historia del Rayo Vallecano, que además se guarda un 12’5% de plusvalía futura. No obstante, es importante recalcar que el Betis recibió 5 millones de la operación.

Las arcas del club no deberían estar en un mal momento, ya que han conseguido cerrar grandes salidas y obtuvieron alrededor de 17 millones de euros por su actuación en la Conference League. Además, respecto a los fichajes, solo ha gastado 1’5 millones en Jozhua Vertrouwd, ya que Marash Kumbulla llega en calidad de cedido y Giorgi Tsitaishvili como agente libre.

¿Dónde jugará el Rayo Vallecano hasta el regreso a su estadio?

El equipo tiene que hacer las reformas pertinentes para garantizar la seguridad de las personas que asistan a Vallecas. Por el momento, solo se conoce la primera solución temporal, ya que el primer partido de la temporada en casa ante el Deportivo Alavés se jugará en Butarque (Leganés). Sin embargo, aún no hay estadio confirmado para el siguiente encuentro como local ante el Racing de Santander.