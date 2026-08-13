Otro título de Fabián Ruiz: ya van 10 en poco más de un año

Fabián Ruiz vive en una luna de miel constante durante las últimas dos temporadas. El mediocentro español del PSG ha levantado diez títulos en poco más de un año tras la Supercopa de Europa ganada el pasado miércoles en la final contra el Aston Villa. Todo ello después de levantar el Mundial hace un mes con España en Nueva Jersey. Un jugador que ha hecho méritos de sobra para optar a ser el próximo Balón de Oro.

Tras ganar la Supercopa de Europa, Fabián Ruiz suma diez títulos en poco más de un año. Este curso pasado ganó cinco, con el Mundial con España y la Champions League con el PSG como las joyas de la corona. Una Copa de Europa que fue la segunda consecutiva, un logro al alcance de muy pocos en la historia del fútbol.

El jugador andaluz también ganó el curso pasado la Liga francesa y la Supercopa francesa. El curso anterior, pero dentro del año 2025, ganó la Copa Intercontinental, otra Supercopa de Europa, la Champions, la Copa de Francia y la Ligue 1. Son diez trofeos en casi un año. Es el futbolista más laureado de los últimos años.

Un jugador que gana títulos, pero que también es importante en sus equipos. Lo es con España y lo es con el PSG. Una pieza esencial en el centro del campo de ambos conjuntos. Es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro. Por sus títulos y por su influencia en el juego.

Ya con 19 los títulos de Fabián Ruiz como futbolista a sus 30 años. Con España ha ganado una Liga de Naciones, una Eurocopa y un Mundial. También ganó un Europeo sub-21. Con el PSG a nivel nacional ha ganado tres Supercopas, dos Copas y cuatro Ligas. A nivel europeo, con el conjunto galo ha levantado dos Champions, dos Supercopas de Europa y una Copa Intercontinental. También ganó una Copa de Italia durante su etapa en el Nápoles.