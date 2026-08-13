Violeta Mangriñán ha entrado de lleno en una de las polémicas que la conversación está generando alrededor de Marcos Llorente. La influencer ha defendido al futbolista ante las críticas que ha recibido por su particular visión sobre la exposición solar y por sus comentarios relacionados con las gafas para observar el eclipse. «A mí me fascina que la gente se compre las gafitas para ver el eclipse en Amazon y luego ponga a parir a Llorente con el tema de las gafas. O sea, es tan incongruente, se dice incongruente», ha asegurado Violeta. Sus palabras dejan clara su posición ante una controversia que ha vuelto a cobrar fuerza coincidiendo con el eclipse solar del 12 de agosto.

El origen de la polémica está en las publicaciones de Llorente, que en los últimos meses se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos cuando habla de hábitos de vida, exposición al sol y beneficios que atribuye a determinadas prácticas. El futbolista ha defendido en redes una relación menos restrictiva con el sol y ha cuestionado algunas recomendaciones sobre protección solar.

Marcos Llorente estalla en redes y Violeta le defiende

Una de sus ideas más comentadas sostiene que el organismo necesita exposición a la luz natural y que la fotoprotección no debería convertirse en una barrera permanente. Llorente ha hablado de la adaptación progresiva de la piel y de los beneficios que atribuye a la luz solar. También ha cuestionado lo que considera una excesiva alarma alrededor de este asunto, así como las gafas que muchos españoles han comprado para verlo.

Estos planteamientos se suman a otras prácticas de su estilo de vida, como exponerse al frío o ayunar. En diciembre de 2024 publicó un vídeo caminando sin camiseta a cero grados y defendió que el cuerpo podía adaptarse a ese estímulo. Sus declaraciones generaron entonces reacciones.

La controversia se ha trasladado ahora al eclipse. Llorente había ironizado sobre la atención mediática que estaba recibiendo el eclipse solar y habló de «pan y circo». Después aclaró que nunca había pedido a sus seguidores que contemplasen el eclipse sin protección. Su mensaje, sin embargo, volvió a provocar críticas, especialmente por una fotografía en la que aparecía con unas gafas para bromear sobre el asunto.

En este punto es donde Violeta ha salido en su defensa. Su argumento se centra en la aparente contradicción entre quienes cuestionan las ideas de Llorente sobre las gafas y, al mismo tiempo, adquieren productos para contemplar el eclipse. Eso sí, la seguridad ocular no es una cuestión de opiniones: los organismos especializados recomiendan utilizar únicamente gafas que cumplan la norma ISO 12312-2 durante las fases parciales del eclipse. Las gafas de sol convencionales no ofrecen esa protección.

La postura de Violeta llega cuando el debate sobre Llorente vuelve a las redes y demuestra que sus controvertidas opiniones han encontrado respaldo entre algunos rostros conocidos. Mientras sus detractores cuestionan sus recomendaciones, el futbolista continúa defendiendo una filosofía basada en la exposición a estímulos naturales y en cuestionar convenciones sobre salud y bienestar.