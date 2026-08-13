Sebastian Stan, la estrella de Hollywood que ha interpretado a Marvel, Trump y Tommy Lee sin dejar de pasar desapercibida

Hay actores que necesitan una alfombra roja para hacerse notar. Sebastian Stan funciona al revés: cuanto más grande es el escenario, más fácil resulta que desaparezca detrás de sus personajes. Ha sido el Soldado de Invierno de Marvel, Donald Trump, Tommy Lee, un hombre marcado por una enfermedad genética y, ahora, protagonista de una película premiada en Cannes. Y, sin embargo, fuera de la pantalla sigue siendo uno de los rostros más discretos de Hollywood. Nacido en Constanza, Rumanía, en 1982, Stan abandonó el país junto a su madre cuando tenía ocho años. Su infancia estuvo marcada por el final del régimen comunista de Nicolae Ceaușescu y por una historia familiar extraordinaria: su padre ayudaba a personas a escapar clandestinamente de Rumanía y acabó teniendo que huir él mismo. Primero Viena y después Estados Unidos se convirtieron en sus hogares. Quizá aquella infancia entre países, idiomas y culturas explique una de sus grandes virtudes como actor: la capacidad de transformarse sin dejar huella de sí mismo.

De Marvel a Donald Trump: un actor camaleónico

Para millones de espectadores, Sebastian Stan será siempre Bucky Barnes, el Soldado de Invierno. Debutó en el universo Marvel con Capitán América: El primer vengador y convirtió a aquel personaje secundario en una de las figuras más reconocibles de la saga. Durante años, Stan pasó de ser el mejor amigo de Steve Rogers a convertirse en un asesino manipulado y, finalmente, en un hombre que busca recuperar su identidad. Pero, Marvel fue sólo el principio.

En Yo, Tonya interpretó a Jeff Gillooly, el polémico marido de la patinadora Tonya Harding. El papel le permitió demostrar que detrás del superhéroe había un actor capaz de adentrarse en personajes desagradables y moralmente ambiguos. Cinco años después llegó Pam & Tommy, donde se transformó físicamente en Tommy Lee, batería de Mötley Crüe. Junto a Lily James, Stan protagonizó una de las transformaciones más llamativas de su carrera y consiguió que el público olvidara por completo al Soldado de Invierno.

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En A Different Man volvió a desaparecer bajo otra identidad. Interpretó a Edward, un aspirante a actor con neurofibromatosis que se enfrenta a las consecuencias de una operación que cambia radicalmente su rostro. La interpretación le valió el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical y consolidó su salto hacia papeles más arriesgados. Y después llegó uno de sus desafíos más delicados: Donald Trump en The Apprentice. Stan no buscó una simple imitación. Trabajó el acento, los gestos, la apariencia y, sobre todo, la personalidad de un joven Trump todavía obsesionado con convertirse en alguien. La interpretación le proporcionó una nominación al Oscar.

En 2026 ha dado otro giro con Fjord, dirigida por el rumano Cristian Mungiu. La película tiene además un significado especial: es el primer proyecto cinematográfico en el que Stan actúa en su lengua materna, el rumano.

El hombre que prefiere desaparecer

Resulta curioso que un actor capaz de interpretar personajes tan reconocibles haya conseguido mantener su propia vida prácticamente fuera del foco. Stan no parece interesado en alimentar el personaje de «Sebastian Stan». Comparte poco en redes sociales, apenas habla de su intimidad y suele concentrar las entrevistas en su trabajo. Incluso cuando su relación con la actriz Annabelle Wallis comenzó a despertar interés mediático, el actor dejó claro que prefería proteger esa parcela de su vida. Su discreción no parece casual. En una industria donde la exposición constante se ha convertido casi en una profesión paralela, Stan ha elegido el camino contrario: estar menos presente para que sus personajes estén más presentes.

Sebastian Stan, inesperado icono de estilo

Y entonces llegó Cannes. El actor aterrizó en la Riviera Francesa para presentar Fjord y, casi sin proponérselo, terminó convirtiéndose en uno de los hombres mejor vestidos del festival. Su secreto tampoco estuvo en la extravagancia. Todo lo contrario: Stan demostró que el estilo masculino puede construirse desde la sencillez. Para llegar a Niza eligió un conjunto de Gucci formado por vaqueros rectos, camiseta blanca, chaqueta de cuero entallada y mocasines. Un look aparentemente sencillo, pero elevado por el corte y la calidad de las prendas.

En la alfombra roja de Fjord volvió a Gucci con un esmoquin cruzado de solapas satinadas, pantalones amplios, camisa blanca y pajarita negra. Clásico, elegante y sin necesidad de adornos. Pero fue durante el photocall cuando sorprendió definitivamente. Vestido de Loro Piana, apostó por la característica chaqueta Spagna, inspirada en los uniformes militares españoles, acompañada de pantalones a juego y mocasines marrones. El resultado fue una lección de lujo silencioso: prendas impecables, siluetas cuidadas y cero necesidad de llamar la atención.