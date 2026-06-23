El proyecto más personal de Marcos Llorente: construir un colegio sin pantallas y con comida saludable para su hija

El 14 de febrero de 2025 fue uno de los días más felices de la vida de Marcos Llorente. El jugador del Atlético de Madrid dio la bienvenida a su primera hija en común con Paddy Noarbe y, desde entonces, ha compartido con sus seguidores cómo la paternidad ha dado un giro de 180 grados a su rutina. En este año y medio siendo padre, Llornete ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre cómo quiere que sea la educación de su hija, algo que le ha hecho replantearse llevar a cabo un proyecto que le ilusiona mucho.

Ha sido él mismo quien lo ha desvelado durante su visita al podcast Acento Noor, donde ha explicado que quiere crear un colegio adaptado a sus valores para su hija. «Otro proyecto que tenemos en mente, y que me hace muchísima ilusión, es hacer un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos que les toca y que es oportuna», comenzaba a explicar.

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Señalaba que el objetivo de todo esto era tener la tranquilidad de que, cuando llegue el momento de que su hija comience la etapa escolar, lo haga en un entorno en el que se sienta cómoda, segura y feliz. «Quiero soltar a mi hija en un sitio donde se sienta como en casa», aseguraba. El futbolista detallaba que la idea pasa por crear un centro educativo con abundante luz natural, amplios espacios al aire libre para realizar distintas actividades y un modelo pedagógico muy vinculado al bienestar infantil. Entre sus prioridades figura también reducir al máximo la exposición de los alumnos a los campos electromagnéticos y limitar el uso de pantallas dentro del aula. «Queremos que se utilicen los juguetes de entonces», decía, dejando entrever que su intención es apostar por una educación más tradicional y menos dependiente de la tecnología.

Además, el proyecto contempla con especial atención la alimentación, ya que pretenden que la comida que se sirva diariamente esté libre de azúcares añadidos y basada en productos saludables, fomentando así, desde edades tempranas, hábitos de vida saludables y una mayor conciencia sobre la buena alimentación.

Por ahora, no ha desvelado en qué lugar exacto estarían barajando construirlo, así como tampoco ha hablado de fechas concretas de apertura. No obstante, se trata de un proyecto viable a nivel legal, ya que la normativa establece que cualquier ciudadano, empresa o entidad privada puede ser el titular de un centro de educación infantil. Lo único que se exige es que se contrate a un personal especializado en el ámbito, como maestros y técnicos superiores, y ciertas instalaciones obligatorias.