Marcos Llorente: «Nos levantamos a las 6:15, subimos a la azotea sin móviles y disfrutamos de buenas conversaciones»

La lluvia acompaña la llegada de Marcos Llorente (Madrid, 1995) a las carpas que la Federación ha organizado en la Baylor School. El jugador del Atlético de Madrid aparece tranquilo, sonriente y con la misma serenidad que transmite dentro del campo. España sigue digiriendo el inesperado empate ante Cabo Verde en el debut mundialista, pero en el vestuario no hay rastro de nerviosismo. A tres días de jugarse buena parte de sus opciones de acabar primera de grupo frente a Arabia Saudí, el internacional español habla de autocrítica, de Lamine Yamal, de Julián Álvarez, del club rojiblanco, de sus amaneceres en Chattanooga y de esa forma tan particular que tiene de entender la vida. Sin esquivar ninguna pregunta.

Pregunta: Marcos, imagino que el empate ante Cabo Verde no era el inicio que esperaban en este Mundial.

Respuesta: No lo llamaría un fiasco, pero sí una decepción. Es algo que no esperábamos por todo lo que viene haciendo esta selección y por los grandísimos jugadores que hay en este grupo. Son cosas que pueden pasar en el fútbol. Han pasado y ahora toca darle la vuelta sin más.

P: España llegaba como una de las grandes favoritas y ya sabe cómo funciona este país. Se pasa de pensar que se va a ganar el Mundial a creer que se va a caer en la primera fase.

R: Sí, totalmente. Sabemos cómo es esto del fútbol. Cuando la gente espera una cosa y no se la das, llegan las críticas y todo el mundo tiene una opinión. Es parte del juego. Nosotros somos muy conscientes de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal. Hay que corregir cosas y afrontar el próximo partido con mucha tranquilidad.

P: ¿Han visto ya repetido el partido?

R: Todavía no lo hemos visto completo. Hoy hemos visto una pequeña parte, pero está claro que lo analizaremos. Hay que corregir cosas, mejorar y seguir adelante. No merece la pena darle más vueltas.

P: ¿Qué cree que pudo fallar?

R: Pues para empezar, meter las ocasiones. Generamos situaciones muy claras. Si alguna de esas entra, el partido cambia completamente y seguramente no estaríamos hablando de esto. Aun así, hay cosas que podemos hacer mucho mejor y en eso vamos a trabajar estos días.

P: En lo personal, se le vio menos arriba que en el Atlético de Madrid. ¿Fue una indicación de Luis de la Fuente?

R: Si analizas las estadísticas, seguramente subí más veces que con el Atlético. Lo que pasa es que son partidos totalmente diferentes. No puedes estar atacando constantemente porque también hay que protegerse atrás. Además, hay que darle espacio al extremo para que pueda encarar. Creo que tuve varias acciones ofensivas importantes, pero son contextos distintos.

P: Hablando de extremos, Lamine Yamal revolucionó el partido en apenas veinte minutos.

R: Es un jugador con un uno contra uno espectacular. Además, notas el miedo que genera en los defensas. Tiene velocidad, desborde, tiro, asociación… es muy difícil de frenar. Salió y en pocas acciones cambió muchas cosas.

P: Ha dicho que se siente el miedo del rival cuando aparece Lamine. ¿Cómo se percibe eso desde dentro?

R: Lo notas porque el extremo rival ayuda más, el lateral no se atreve a salir tanto y aparecen más coberturas. Los rivales están mucho más pendientes de él porque saben perfectamente lo que puede hacer con un balón.

P: Desde fuera dio la sensación de que a España le costó entrar en el partido y que quizá faltó chispa física. ¿Cómo está el equipo?

R: Bien. Yo personalmente me encuentro muy bien y creo que el equipo también. Lo que pasa es que Cabo Verde estaba muy metida atrás y eso hace que todo parezca más lento. Es el primer partido del Mundial. Poco a poco iremos cogiendo ritmo y sensaciones.

P: Ahora llega Arabia Saudí. ¿Espera Marcos Llorente un partido parecido?

R: Puede ser. Quizá no tan extremo como Cabo Verde, pero seguramente nos encontraremos un equipo que intente cerrarse atrás. A nosotros nos gusta tener el balón y normalmente los rivales optan por defender cerca de su área.

P: Si España pasa y se cruza con Argentina, usted conoce muy bien a muchos de sus jugadores. ¿Ha hablado ya con alguno?

R: No, todavía no. Ellos están centrados en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Ojalá les vaya muy bien, pero ahora mismo cada uno está enfocado en su camino.

P: Le tengo que preguntar por Julián Álvarez. Se ha hablado mucho de la oferta del Real Madrid.

R: Se comentó, claro, pero son cosas que ni nos van ni nos vienen dentro de la selección. Son asuntos de clubes. Yo lo único que quiero es que Julián haga lo que le haga más feliz. Como amigo le apoyaré en cualquier decisión.

P: ¿Cree que seguirá siendo su compañero en el Atlético?

R: No lo sé. Ojalá. Si lo supiera, ya os lo habría filtrado. Es un jugador espectacular y, por supuesto, me gustaría que siguiera con nosotros.

P: ¿La final de Copa perdida marcó mucho la temporada del Atlético?

R: Sí, porque lo tuvimos cerca. Cuando estás tan cerca y no consigues el objetivo te queda sensación amarga. Pero también hay que valorar que llegamos a semifinales de Champions, a una final de Copa y competimos muy bien. Nos faltó dar un paso más.

P: Se ha hecho famoso eso de levantarse antes del amanecer para recibir al sol en Chattanooga. ¿Cómo es esa rutina?

R: Muy sencilla. Me acuesto pronto y a las 06:15 estoy despierto. Subimos a la azotea y esperamos la salida del sol. Es un momento de tranquilidad, sin móviles y con buenas conversaciones. Me gusta mucho.

P: ¿Qué le aporta?

R: Mucha paz. Empezar el día sin prisas, al aire libre y hablando con tranquilidad. Para mí es uno de los mejores momentos del día.

P: ¿Ha conseguido convencer a muchos compañeros?

R: Bastantes. Y luego hay un cámara, Álvaro, que no ha fallado ni un solo día. Llevamos ya 18 días concentrados y ha estado los 18 ahí arriba.

P: ¿Rodri o Morata? ¿Quién es más duro como capitán?

R: Ninguno. Son personas serias, con experiencia y que han ganado mucho. Tanto Álvaro como Rodri hacen muy bien ese papel y ayudan a que el grupo sea sano y unido.

P: ¿Se echa de menos a Morata?

R: Sí, claro. Es un compañero que se hace notar mucho. Siempre está bromeando, hablando y generando buen ambiente. Llevamos muchos años compartiendo vestuario con él.

P: Ha recibido críticas por algunas de sus rutinas saludables. ¿Qué le diría a quienes le llaman loco?

R: Nada. Yo cuento lo que hago por si a alguien le puede ayudar. Entiendo perfectamente que haya gente que no lo comparta o que piense que son tonterías. Me parece perfecto. Cada uno es libre de pensar lo que quiera.

P: En Estados Unidos parece que hay más libertad para este tipo de cosas.

R: Puede ser. Pero de verdad que entiendo las críticas. Hago cosas que no son habituales y es normal que llamen la atención. Yo simplemente comparto lo que me funciona y cómo me siento.

P: Tuvieron un día libre para desconectar. ¿Qué hizo usted?

R: Me fui a jugar al golf, luego comimos cerca del hotel y por la tarde descansamos. Chattanooga es una ciudad muy tranquila, así que tampoco hay mucho más que hacer.

P: ¿Ha venido ya la familia?

R: No. Y sinceramente creo que no vendrán hasta las eliminatorias, si es que vienen. El viaje es muy complicado y además tengo una hija pequeña. Es mucho lío.

P: ¿Ha aprovechado para probar algún vino americano?

R: Sí, aquí tienen cosas interesantes, especialmente en California. Son vinos muy diferentes a los que más me gustan a mí, que son los de Borgoña, pero tienen calidad y merece la pena probarlos.

P: Si España gana el Mundial, ¿qué haría? Porque ya ha descartado tatuajes y cambios de pelo.

R: Me habéis preguntado varias veces y sigo sin tener una respuesta. No me voy a tatuar, no me voy a cortar el pelo ni me lo voy a teñir. Tendré que pensar algo distinto.

P: La última. ¿Va a ganar España el Mundial?

R: Si no creyéramos que podemos hacerlo, no estaríamos aquí. Por supuesto que vamos a ir a por ello.