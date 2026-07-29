Preocupación en ‘Espejo público’ tras el accidente del colaborador Rubén Amón: «Podría estar muerto»

El pasado lunes 27 de julio, el periodista Rubén Amón sufrió un accidente de moto en la A-2 de Madrid que él mismo ha narrado. Hoy miércoles 29 de julio, sus compañeros de Espejo público en Antena 3 se han preocupado por el tertuliano y han dado información de cómo se encuentra ahora mismo, de cómo ocurrió todo y de cómo el también colaborador de El Hormiguero ha estado a punto de morir.

«Ha sido una suerte absoluta, un milagro, estaríamos contando ahora una tragedia. Se ha salvado, la suerte de que no venía ningún coche y de que tengamos un sistema público de emergencias y socorro que haya hecho posible esto», ha comentado hoy José Peláez en el directo de Espejo público sobre cómo su compañero ha conseguido salir con vida del accidente que sufrió el lunes pasado.

José Peláez también ha asegurado que Amón «está afectado. La línea que divide la vida de la muerte a veces es muy frágil y él sabe que podría estar muerto ahora mismo».

Peláez también ha compartido un mensaje que le envió el propio periodista tras el accidente: «Saltar sin red y que te recojan en el aire, una gran suerte»,

Por su parte, Ana Iris Simón ha querido poner en valor la actitud de su compañero al contar públicamente lo ocurrido. «Me gustaría destacar la generosidad de Rubén al contárnoslo. Lo lógico habría sido llamar al periódico y decir que no iba», señaló, alabando que haya aprovechado su experiencia para reconocer el trabajo de quienes le salvaron la vida.

Simón hacía referencia a un artículo publicado por Amón en El Confidencial en el que informaba de lo ocurrido con estas palabras: «El asfalto de la A-2 no entiende de privilegios ni de biografías. Cuando la gravedad y la velocidad se alían, la vulnerabilidad es absoluta y democrática. Podría haber sido una tragedia definitiva. A la velocidad a la que circulaba, el diagnóstico canónico hablaba de fracturas múltiples, hemorragias internas, un bazo reventado o el impacto fatal de un coche que viniera por detrás. Que la factura final se haya reducido a una colección convencional de quemaduras, abrasiones y puntos de sutura pertenece a esa contabilidad milagrosa de la suerte».

En el artículo, Amón reconoce que dudó si escribir sobre el accidente, pero decidió hacerlo para agradecer la actuación de todos los profesionales que le atendieron. «Cuando la vida se quiebra en una autopista, descubrimos la solidez de una red invisible que nos sostiene a todos», escribe el periodista, en un texto en el que elogia la labor de los ciudadanos que le auxiliaron, la Policía Municipal, el SAMUR y el personal sanitario del Hospital de La Princesa.