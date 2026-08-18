La reflexión de San Juan de la Cruz sobre el amor: «Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor»
Hay frases que sobreviven al paso de los siglos y conservan una fuerza que parece desafiar al tiempo. Una de ellas, atribuida a san Juan de la Cruz en sus escritos dirigidos a las carmelitas descalzas, expresa una de las ideas centrales de su pensamiento místico: «Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor».
El amor tiene la capacidad de transformar el corazón humano, ese lugar donde también pueden nacer la crueldad, el egoísmo y tantas de las injusticias que dañan a los demás. Cuando aprendemos a amar de verdad, podemos hacer que la justicia ocupe el lugar de la indiferencia, que la paz venza a la violencia y que la generosidad consiga imponerse al egoísmo.
«Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor»
El verbo inicial concentra buena parte del mensaje: «pon». No invita a esperar a que aparezca el amor, sino a introducirlo allí donde falta. Es una acción consciente que requiere voluntad y valentía. Poner amor donde existe rechazo puede significar escuchar sin juzgar, perdonar antes de recibir disculpas o tratar con respeto a quien ha causado daño.
No se habla de un sentimiento pasajero, sino de una decisión firme de buscar el bien incluso cuando resulte más sencillo alejarse. Después aparece la promesa: «y sacarás amor». No implica un resultado inmediato. Sembrar bondad en un terreno difícil exige paciencia y constancia. Pero cuando se recibe una generosidad inesperada, las defensas pueden comenzar a caer. La desconfianza pierde fuerza, la dureza se debilita y, poco a poco, puede surgir una respuesta que antes parecía imposible.
Las mejores reflexiones
- «Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor»
- «A la tarde te examinarán en el amor»
- «El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa»
- «Buscad leyendo y hallaréis meditando»
- «Niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón»
- «Más quiere Dios en ti el menor grado de pureza de conciencia que cuantas obras puedes hacer»
- «El que de los apetitos no se deja llevar, volará ligero según el espíritu, como el ave a que no falta pluma»
- «En la tribulación acude luego a Dios confiadamente, y serás esforzado, y alumbrado y enseñado»
- «El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente»
- «No te canses, que no entrarás en el sabor y suavidad de espíritu, si no te dieres a la mortificación de todo eso que quieres»
- «El que obra con tibieza, cerca está de la caída»
- «Más vale estar cargado junto al fuerte que aliviado junto al flaco»
- «No sospeches mal contra tu hermano; porque este pensamiento quita la pureza del corazón»
- «La paga y el jornal del amor es recibir más amor hasta llegar al colmo del amor. El amor solo con amor se paga»
- «Quien supiere morir a todo, tendrá vida en todo»
- «No pienses que el agradar a Dios está tanto en obrar mucho como en obrarlo con buena voluntad, sin propiedad y respetos»
- «El que a solas cae, a solas se está caído y tiene en poco su alma, pues de sí solo la fía»
- «La satisfacción del corazón no se halla en la posesión de las cosas, sino en la desnudez de todas y pobreza de espíritu»
- «En los gozos y gustos acude luego a Dios con temor y verdad, y no serás engañado ni envuelto en vanidad»
- «El camino de la vida, de muy poco bullicio y negociación es, y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber»
- «No te goces en las prosperidades temporales, pues no sabes de cierto que te aseguran la vida eterna»
- «Más agrada a Dios el alma que con sequedad y trabajo se sujeta a lo que es razón, que la que, faltando en esto, hace todas sus cosas con consolación»
- «El que la ocasión pierde, es como el que soltó el ave de la mano, que no la volverá a cobrar»
- «Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por tanto, sólo Dios es digno de él»
- «No te alegres vanamente, pues sabes cuántos pecados has hecho y no sabes cómo está Dios contigo, sino teme con confianza»
- «Si quieres venir al santo recogimiento, no has de venir admitiendo sino negando»
- «No pienses que porque en aquél no relucen las virtudes que tú piensas, no será precioso delante de Dios por lo que tú no piensas»
- «Aunque obres muchas cosas, si no aprendes a negar tu voluntad y sujetarte, perdiendo cuidado de ti y de tus cosas, no aprovecharás en la perfección»
- «El que solo se quiere estar, sin arrimo de maestro y guía, será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo»
- «No sabe el hombre gozarse bien ni dolerse bien, porque no entiende la distancia del bien y del mal»
- «Toma a Dios por esposo y amigo con quien te andes de continuo, y no pecarás, y sabrás amar»