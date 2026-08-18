Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo: «Para quien tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Para quien no la tiene, ninguna explicación es suficiente»

Hay figuras que resisten el desgaste de los siglos sin necesidad de que nadie les construya monumentos de bronce. Tomás de Aquino pertenece a esa estirpe extraña de pensadores que supieron mirar fijamente el abismo entre la creencia ciega y el rigor de la lógica, sin parpadear. Imagínalo en su celda conventual, bregando con plumas de ganso y rollos de pergamino a altas horas de la noche, movido por una intuición casi temeraria: la verdad, si es auténtica, jamás puede contradecirse a sí misma. No pretendía ganar discusiones a base de gritos doctrinales ni cerrar bocas con dogmas de cartón piedra. Buscaba otra cosa mucho más difícil, y por ello su pensamiento ha pasado de generaciones en generaciones, a lo largo de la historia.

Se suele citar su legado con cierta ligereza, reduciéndolo a una muralla infranqueable que separa a los creyentes de los escépticos. Grave error. El dominico dedicó miles de páginas impresas a defender que el intelecto humano no es un enemigo acérrimo de la fe, sino su mejor aliado para evitar el delirio. Quien examine sus textos con calma descubrirá a un hombre obsesionado por desmenuzar cada concepto hasta encontrarle las costuras, convencido de que la inteligencia es un regalo demasiado valioso como para dejarlo aparcado a la puerta de la iglesia.

Los andamios del pensamiento medieval

Retrocedamos mentalmente hasta el siglo XIII europeo. El ambiente académico era un auténtico avispero. De repente, las traducciones de Aristóteles empezaron a circular por las universidades como dinamita pura, amenazando con hacer saltar por los aires los esquemas tradicionales de la teología cristiana. En vez de optar por la censura fácil o cerrar filas con miedo, Tomás de Aquino hizo algo mucho más valiente. Abrazó la filosofía clásica con pinzas de cirujano, la diseccionó y demostró que la razón y la revelación podían sentarse a la misma mesa sin tirarse los platos a la cabeza.

Su herramienta predilecta era la famosa quaestio disputata. Lejos de redactar panfletos unidireccionales, estructuraba sus escritos como auténticos combates de esgrima intelectual. Primero exponía los argumentos contrarios con toda su crudeza, dándoles la mayor solidez posible, para después desarmarlos pieza por pieza mediante el análisis lógico.

Tenía muy claro que silenciar al adversario no sirve de nada si no eres capaz de rebatir sus razones desde la cimentación misma del argumento. Esa honestidad intelectual convierte su lectura en una experiencia desconcertante para quienes creen que la Edad Media fue solo un largo y oscuro bostezo cultural.

Más allá de la evidencia

Reducir a Tomás de Aquino a un simple apologista religioso es no haber entendido nada de sus famosas vías. Cuando intentó demostrar la existencia de una causa primera a partir de la observación empírica del movimiento o de la fragilidad del mundo físico, estaba haciendo filosofía pura y dura. Miraba a su alrededor con los ojos bien abiertos. Comprendía que nuestra curiosidad es un motor insaciable que necesita preguntar «¿por qué?» de manera ininterrumpida hasta agotar las categorías posibles de la física y de la metafísica.

Sin embargo, también sabía ponerle un tope a esa ambición. Existen dimensiones de la existencia que escapan por completo al microscopio de la lógica discursiva, y ahí es donde se cruzan caminos muy distintos. Quien experimenta la fe desde dentro no necesita que le demuestren mediante silogismos aquello que sostiene su día a día. Al mismo tiempo, quien observa la realidad aferrado estrictamente al método empírico encontrará siempre legítimos vacíos en cualquier discurso que hable de lo trascendente. No se trata de que uno sea más listo que el otro. Sencillamente, operan con herramientas diferentes en terrenos distintos.

La vigencia de una mente inquieta

Acercarse hoy a los textos medievales de Santo Tomás exige sacudirse de encima una buena capa de prejuicios modernos. No estamos ante un burócrata eclesiástico rellenando formularios grises, sino ante un buscador tenaz que intentó poner orden en el caos de las grandes preguntas. Su obra sigue flotando exactamente en el mismo sitio donde la dejó, recordándonos que los dilemas profundos sobre el sentido de la existencia no caducan con los avances tecnológicos ni con los cambios de siglo.

Al final, su mayor legado no consiste en haber redactado un manual con todas las respuestas correctas para los enigmas del cosmos. Su verdadero mérito fue trazar un mapa honesto de los límites de nuestra propia comprensión. Nos enseñó a dudar con método, a discutir con elegancia y a aceptar que hay parcelas de la experiencia humana donde el silencio y la convicción íntima pesan infinitamente más que cualquier tratado académico polvoriento.