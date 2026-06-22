Los 7 pecados capitales: cuáles son, qué significa «capital» y su origen histórico

Los siete pecados capitales están plenamente en tendencia en la actualidad, en el cine, televisión, novelas, y hasta en muchos videojuegos y similares. Se han convertido casi en parte del lenguaje común. Sin embargo, existe una paradoja curiosa. Todo el mundo parece conocer la lista, pero mucha menos gente sabe realmente de dónde salió o qué pretendía explicar.

Porque los pecados capitales nunca fueron concebidos como un simple catálogo de malas conductas. Su función original era bastante más profunda. Los teólogos y monjes que desarrollaron esta idea intentaban comprender por qué los seres humanos caen una y otra vez en determinados comportamientos. Buscaban identificar las raíces del problema, no solo sus consecuencias.

De ahí viene precisamente la palabra «capital». Procede del latín caput, que significa «cabeza». En otras palabras, estos pecados son considerados la cabeza o el origen de muchos otros pecados. Son como troncos principales de los que nacen múltiples ramas.

Cuáles son los 7 pecados capitales: la lista completa

La lista tradicional es bien conocida:

Soberbia.

Avaricia.

Lujuria.

Ira.

Gula.

Envidia.

Pereza.

Son siete palabras que han atravesado siglos de historia prácticamente sin cambios.

Lo llamativo es que siguen resultando reconocibles. Quizá porque describen tendencias humanas que no dependen de una época concreta. Cambian las sociedades, cambian las tecnologías, cambian las costumbres, pero el orgullo, la codicia o la envidia siguen apareciendo con una facilidad sorprendente.

No se trata de categorías psicológicas modernas ni de diagnósticos clínicos. Son conceptos morales elaborados dentro de la tradición cristiana. Aun así, continúan despertando interés porque señalan comportamientos que cualquier persona puede identificar en su entorno… y muchas veces también en sí misma.

Historia de los pecados capitales: de 8 a 7

Durante los primeros siglos del cristianismo existieron distintas formas de clasificar los principales vicios humanos. La formulación que hoy conocemos fue el resultado de una evolución bastante larga.

Evagrio Póntico: los 8 vicios originales del siglo IV

El punto de partida suele situarse en la figura de Evagrio Póntico, un monje cristiano del siglo IV.

Evagrio identificó ocho grandes vicios o tentaciones recurrentes:

Gula.

Lujuria.

Avaricia.

Tristeza.

Ira.

Acidia.

Vanagloria.

Soberbia.

La presencia de algunos términos llama la atención. La acedia, por ejemplo, es una palabra poco utilizada hoy. Se refería a una especie de desgana espiritual, una apatía profunda que llevaba al abandono interior.

La vanagloria también ocupaba un lugar propio. Era el deseo exagerado de reconocimiento, fama o admiración.

El papa Gregorio I: cómo los redujo a 7 en el siglo VI

La transformación decisiva llegó dos siglos más tarde. El papa Gregorio I, conocido históricamente como Gregorio Magno, revisó las clasificaciones anteriores y realizó varios ajustes que terminarían marcando la tradición occidental.

La vanagloria dejó de aparecer como categoría independiente y pasó a integrarse dentro de la soberbia. La tristeza desapareció como vicio autónomo y algunas ideas fueron reorganizadas.

El resultado fue una lista compuesta por siete pecados.

Santo Tomás de Aquino: la sistematización definitiva

Si Gregorio ayudó a fijar la lista, Santo Tomás de Aquino se encargó de darle una explicación teórica sólida.

Durante el siglo XIII desarrolló una reflexión mucho más detallada sobre la naturaleza de los pecados capitales. Lo que le interesaba no era simplemente enumerarlos. Quería entender por qué precisamente esos siete ocupaban un lugar especial. Su respuesta fue clara: porque generan otros pecados.

Los 7 pecados capitales explicados uno a uno

Soberbia: el primero y más grave

La soberbia suele aparecer en primer lugar por una razón. Muchos autores cristianos la consideraron el pecado más peligroso de todos.

No porque produzca necesariamente más daño inmediato que otros, sino porque altera la manera en que la persona se relaciona con la realidad. El soberbio deja de reconocer límites. Se coloca a sí mismo en el centro.

Ha sido asociada tantas veces con la caída de grandes personajes históricos. Cuando alguien llega a convencerse de que nunca puede equivocarse, suele empezar el problema.

Avaricia

La tradición cristiana sitúa el problema en la obsesión por acumular. En el momento en que el dinero deja de ser un medio y se convierte en un fin absoluto. La persona avara nunca considera suficiente lo que posee.

Lujuria

La cuestión no es la sexualidad de la persona, sino una especie de desorden en el deseo. El deseo es una especie de fin en sí mismo.

Ira

La ira forma parte de la experiencia humana desde siempre. Nadie atraviesa la vida sin enfadarse.

El problema no es el enfado en sí mismo, la ira capital aparece cuando el resentimiento toma el control.

Gula

La gula suele parecer un pecado menor comparado con otros de la lista. Sin embargo, durante siglos ocupó un lugar muy relevante en la reflexión moral cristiana. Su significado no se limita a comer demasiado, apunta a cualquier relación desordenada con el consumo de alimentos o bebidas. La incapacidad para moderarse. La búsqueda compulsiva de satisfacción inmediata.

Envidia

Consiste en experimentar malestar ante el bien ajeno. No basta con desear algo que otro tiene. El rasgo característico es la incomodidad que produce el éxito, la felicidad o las cualidades de otra persona.

La envidia rara vez aporta algo positivo. Genera comparaciones constantes, resentimientos y rivalidades que terminan deteriorando las relaciones humanas.

Pereza

Su antecedente histórico, la acedia, describía una especie de agotamiento espiritual que llevaba a la apatía y al abandono de las propias responsabilidades. No tiene nada que ver con descansar.

Descansar es necesario. La pereza aparece cuando una persona deja sistemáticamente de hacer aquello que sabe que debería hacer.

Es una renuncia constante al esfuerzo.

Las 7 virtudes que contrarrestan cada pecado capital

La tradición cristiana nunca entendió la moral únicamente como una lista de prohibiciones. Por eso, junto a los pecados capitales, desarrolló también una serie de virtudes destinadas a corregir esas tendencias.

La humildad frente a la soberbia. La generosidad frente a la avaricia. La castidad frente a la lujuria. La paciencia frente a la ira. La templanza frente a la gula. La caridad frente a la envidia. La diligencia frente a la pereza.

¿Aparecen los pecados capitales en la Biblia?

La respuesta corta es no. No existe ningún pasaje bíblico que enumere explícitamente los siete pecados capitales tal como los conocemos hoy.

La clasificación fue elaborada siglos después utilizando enseñanzas presentes en distintos libros de las Escrituras. El orgullo, la avaricia, la ira o la envidia aparecen mencionados y criticados en numerosos textos bíblicos.

Preguntas frecuentes sobre los pecados capitales

¿Por qué se llaman pecados capitales?

El término procede del latín caput, que significa «cabeza».

Se consideran pecados principales porque actúan como origen o raíz de muchos otros comportamientos considerados pecaminosos.

¿Cuántos pecados capitales había antes?

La clasificación más antigua ampliamente reconocida incluía ocho vicios fundamentales, formulados por Evagrio Póntico durante el siglo IV.

¿Cuál es el peor de los pecados capitales?

Según teólogos cristianos, la soberbia suele ocupar ese lugar.

Muchos autores la consideran la raíz más profunda de otros pecados porque lleva a la persona a colocarse por encima de Dios y de los demás.

¿Los pecados capitales son pecados mortales?

No necesariamente. Los pecados capitales describen inclinaciones o vicios fundamentales.