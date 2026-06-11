Historia de los papas más importantes: de San Pedro a León XIV

La historia de los papas tiene algo que pocas instituciones pueden igualar. No es una cuestión de líderes de la Iglesia únicamente, sino de etapas históricas muy diferentes entre ellas, desde el Imperio romano a la actualidad.

Algunos papas ejercieron influencia principalmente dentro de la Iglesia. Otros tuvieron un papel decisivo en acontecimientos políticos que afectaron a continentes enteros. Hubo pontífices que gobernaron durante apenas unas semanas y otros que marcaron generaciones completas.

Se dice que hay más de doscientos sesenta papas que la Iglesia reconoce. Algunos porque ayudaron a construir la institución. Otros porque la reformaron. Y unos pocos porque cambiaron el rumbo de la propia Iglesia.

San Pedro: el primer Papa y su martirio en Roma

La historia tradicional del papado comienza con un hombre que probablemente jamás imaginó el alcance que tendría su legado.

Pedro era pescador. Esa es una de las cosas que más llaman la atención cuando se observa la figura desde la distancia histórica. No procedía de una familia poderosa ni ocupaba cargos relevantes. Su vida transcurría en torno al lago de Galilea hasta que apareció Jesús.

La tradición católica sostiene que Jesús le confió una misión especial dentro de la comunidad de discípulos. Sobre esa interpretación se construye posteriormente la idea de la sucesión apostólica que conecta a los papas con San Pedro.

Es evidente la importancia de su figura, que podemos ver entre otras cosas en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

León I el Grande: el Papa que paró a Atila

Algunos papas son recordados por documentos doctrinales. Otros por reformas internas. León I quedó asociado para siempre a una imagen mucho más cinematográfica: la de un pontífice enfrentándose al hombre más temido de Europa.

Las fronteras en el siglo V eran cada vez más difíciles de defender y numerosas regiones sufrían constantes presiones militares. En ese escenario apareció Atila. El rey de los hunos había construido una reputación casi legendaria. Su avance por Europa provocaba auténtico pánico. Cuando sus tropas se dirigieron hacia Italia, Roma volvió a sentir una amenaza que recordaba a los peores momentos de su historia.

En el año 452 tuvo lugar el famoso encuentro entre León y Atila. Lo que realmente ocurrió durante aquella reunión sigue siendo objeto de debate. Las fuentes históricas disponibles no permiten reconstruir cada detalle. Sabemos que se reunieron. Sabemos que Atila se retiró después. Lo demás pertenece en parte a la interpretación histórica y en parte a la tradición.

Gregorio I: el Papa que reorganizó la Iglesia medieval

Si hubiera que elegir una figura clave para entender el nacimiento de la Iglesia medieval, Gregorio I aparecería muy arriba en cualquier lista.

Cuando fue elegido en el año 590, Europa ya no era el mundo romano que había existido durante siglos. Muchas estructuras administrativas habían desaparecido o funcionaban de forma muy precaria.

En numerosos lugares la Iglesia se convirtió en una de las pocas instituciones capaces de mantener cierta estabilidad. Gregorio comprendió rápidamente esa realidad.

No se limitó a cuestiones espirituales. Administró recursos, organizó ayudas para la población más vulnerable y gestionó territorios que necesitaban una autoridad capaz de tomar decisiones prácticas.

Inocencio III: el Papa más poderoso de la historia

Hay momentos en los que una institución alcanza su máxima influencia. Para el papado, uno de esos momentos llegó con Inocencio III.

Inocencio no consideraba que Roma debiera limitarse a orientar espiritualmente a los cristianos. Aspiraba a ejercer una influencia decisiva sobre los grandes asuntos de Europa.

Y durante buena parte de su pontificado lo consiguió. Intervino en conflictos dinásticos, medió entre gobernantes y participó activamente en debates políticos que afectaban a reinos enteros.

Pío IX: el Papa que perdió los Estados Pontificios

Fue elegido en 1846 y fue Papa de la Iglesia hasta 1878. Cuando comenzó su pontificado, los Estados Pontificios seguían ocupando una parte importante de Italia.

El Papa era líder religioso, pero también gobernante territorial. Esa situación cambió radicalmente durante el proceso de unificación italiana.

Los movimientos nacionalistas fueron incorporando territorios hasta que Roma terminó integrándose en el Reino de Italia en 1870.

Juan XXIII y el Concilio Vaticano II: la mayor revolución de la Iglesia moderna

Juan XXIII fue elegido en 1958, y pocos meses después sorprendió al mundo anunciando la convocatoria de un nuevo concilio ecuménico.

La decisión generó una enorme expectativa.

El Concilio Vaticano II comenzó oficialmente en 1962 y supuso una renovación. La liturgia dejó de celebrarse exclusivamente en latín. Se fomentó una participación más activa de los fieles. También mejoraron las relaciones con otras confesiones cristianas y con diferentes tradiciones religiosas.

Juan Pablo II: el Papa más viajero y el fin del comunismo

Cuando Karol Wojtyła apareció como nuevo Papa en 1978, el acontecimiento ya era histórico por sí mismo. Su origen polaco aportó una perspectiva diferente en plena Guerra Fría.

Juan Pablo II transformó la imagen pública del papado. Viajó como ningún otro pontífice anterior. Recorrió continentes enteros y convirtió las visitas internacionales en una herramienta habitual de comunicación pastoral.

Se le asocia a la caída de los regímenes comunistas en el mundo.

Francisco: el primer Papa jesuita y latinoamericano

La elección de Jorge Mario Bergoglio en 2013 rompió precedentes. Por primera vez un Papa procedía de América Latina. También era el primer jesuita en ocupar la sede de Pedro.

Desde el inicio mostró un estilo diferente.

Su lenguaje era directo. Sus gestos buscaban transmitir cercanía. Prestó especial atención a cuestiones relacionadas con la pobreza, las migraciones y la exclusión social. Francisco insistió repetidamente en la necesidad de una Iglesia más próxima a las personas.

León XIV: el primer Papa estadounidense y agustino

La elección de León XIV abrió un capítulo completamente nuevo. Robert Francis Prevost fue elegido Papa en mayo de 2025 y se convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

También es el primer miembro de la Orden de San Agustín que alcanza el papado.

Lo que sí sabemos es que León XIV ocupa ya un lugar singular dentro de una institución que ha atravesado casi dos milenios de historia.