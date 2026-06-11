Qué es el Jubileo: origen, años santos y qué supone para los católicos

Hay tradiciones que sobreviven unas décadas. Otras atraviesan siglos enteros y siguen despertando interés incluso en un mundo completamente distinto al que las vio nacer. El Jubileo pertenece a este último grupo. Ya son más de setecientos años después del primer Año Santo en la ciudad del Vaticano. Millones de personas siguen visitando a Roma para ver este simbolismo y acontecimiento religioso.

El origen del jubileo está ligado a una antigua idea de renovación y de nuevo comienzo. Una especie de pausa dentro del tiempo ordinario para replantearse ciertas cosas y mirar hacia adelante desde otra perspectiva.

Esa idea ha sobrevivido durante siglos. Ha pasado por papas, guerras, crisis, transformaciones políticas y cambios sociales enormes. Y sigue ahí.

Qué es el Jubileo y por qué se celebra cada 25 años

Se trata de un Año Santo que se dedica al tema espiritual y de potenciar la fe. Se invita a los fieles a una senda espiritual basada en la reconciliación y la reflexión. En cierto modo, el Jubileo funciona como una gran invitación colectiva a detenerse durante un momento y examinar la propia vida.

La periodicidad actual es de veinticinco años. La elección de los veinticinco años responde a una decisión histórica consolidada desde finales de la Edad Media. La Iglesia consideró que era un intervalo razonable para que cada generación tuviera la oportunidad de participar en un Año Santo.

Sin embargo, este sistema no siempre existió.

A lo largo de los siglos la frecuencia cambió varias veces. En algunos momentos los jubileos se convocaban cada cien años. Finalmente se impuso el ciclo actual.

Aunque hay un matiz importante. Los papas pueden convocar jubileos extraordinarios fuera del calendario habitual cuando consideran que determinadas circunstancias pastorales lo aconsejan.

Historia del Jubileo: origen en la Biblia y primer año santo en 1300

La historia comienza mucho antes de Roma. Ya en el Antiguo Testamento habla de año jubilar, donde se devolvían propiedades, se liberaban esclavos, etc. No era una celebración simbólica sin consecuencias prácticas. Tenía efectos reales sobre la vida económica y social de la comunidad. A partir del año 1300, el Papa Bonifacio VIII declara oficial el Año Santo.

Lo que ocurrió después superó cualquier previsión. Miles de peregrinos comenzaron a llegar a Roma procedentes de distintas regiones europeas.

Qué es la indulgencia plenaria y qué condiciones hay que cumplir

Pocas expresiones generan tanta confusión como la indulgencia plenaria. En la práctica supone un perdón o remisión de los pecados de personas que han pasado por la confesión sacramental.

Quizá resulte más fácil entenderlo si se observa desde la perspectiva de la tradición católica. La Iglesia distingue entre el perdón del pecado y las consecuencias espirituales derivadas de ese pecado. La indulgencia actúa sobre estas últimas.

No sustituye a la confesión. Tampoco funciona como una especie de permiso automático. Para obtenerla durante un Jubileo deben cumplirse varias condiciones concretas.

Las Puertas Santas: qué son y dónde están

Pocas imágenes representan mejor un Jubileo que una Puerta Santa abierta.

Quien haya seguido alguna vez la ceremonia de inauguración de un Año Santo probablemente recuerde ese momento. El Papa cruza una puerta habitualmente sellada y, a partir de ahí, comienza oficialmente el Jubileo.

La fuerza simbólica del gesto es enorme. Atravesar una puerta implica dejar algo atrás y avanzar hacia otro lugar. La tradición cristiana utiliza precisamente esa imagen para representar el camino de conversión espiritual.

Las Puertas Santas permanecen cerradas durante los periodos ordinarios y solo se abren cuando comienza un Jubileo.

Roma cuenta con cuatro Puertas Santas permanentes situadas en las principales basílicas papales. La más conocida se encuentra en la Basílica de San Pedro. Es también la que concentra el mayor número de visitantes.

Jubileo 2025: el año santo convocado por el Papa Francisco

El Papa Francisco eligió para esta celebración el lema «Peregrinos de la Esperanza». La elección tenía bastante sentido si se observa el contexto internacional de los años previos. Conflictos armados, incertidumbre económica, polarización social y numerosos desafíos globales marcaron buena parte del debate público durante ese periodo.

Este Año Santo empezó en diciembre de 2024 y terminó en enero de este año 2026. Roma se preparó durante años para afrontar la llegada de millones de visitantes. Infraestructuras, transporte, seguridad y servicios públicos fueron objeto de importantes planes de adaptación.

Gestionar una afluencia de tal magnitud nunca resulta sencillo.

Próximo Jubileo ordinario: 2050

Según el calendario de la Santa Sede, el siguiente Jubileo ordinario se celebrará en el año 2050.

Puede parecer una fecha muy lejana. Lo cierto es que lo es, tienen que pasar 25 años desde el 2005.

Qué supone el Jubileo para los peregrinos que viajan a Roma

Hay una diferencia importante entre leer sobre el Jubileo y vivirlo directamente en Roma. Los documentos explican el significado religioso. Las cifras ayudan a entender la magnitud. Pero la experiencia real tiene una dimensión mucho más difícil de describir.

Durante un Año Santo la ciudad cambia. Las plazas se llenan de grupos llegados de países muy distintos. Es habitual escuchar varios idiomas en una misma calle. Hay banderas, cantos, celebraciones y encuentros espontáneos entre personas que probablemente nunca volverán a verse.

No es únicamente una celebración religiosa ni solamente un fenómeno cultural. Es un punto de encuentro entre historia, fe, patrimonio, memoria colectiva y experiencia personal.