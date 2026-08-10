San Agustín, filósofo y teólogo: «Ama y haz lo que quieras; si callas, callarás con amor; si hablas, hablarás con amor»

Hay frases que han sufrido el castigo del desgaste por culpa de los carteles motivacionales. Una de ellas, lanzada al papel desde la tribuna episcopal de Hipona hace ya dieciséis siglos, suele interpretarse mal con una alegría peligrosa. Cuando el obispo africano San Agustín escribió aquello de «ama y haz lo que quieras», los lectores modernos tienden a ver un cheque en blanco para el capricho personal, una coartada existencial donde el deseo individual se disfraza de autonomía ética. Sin embargo, rascar la superficie de ese texto revela una exigencia mental tan radical que asusta mucho más que cualquier código rígido de prohibiciones.

El análisis de la intención humana

Para entender el alcance real de la fórmula agustiniana, resulta inevitable mirar de frente la identidad de la propia intención humana. El pensador norteafricano no estaba proponiendo una licencia para la arbitrariedad, sino señalando que el valor de cualquier acto no reside en la coreografía externa de los gestos, sino en el motor invisible que los empuja desde dentro.

Para ilustrarlo con crudeza, utilizaba ejemplos tan incómodos como la bofetada: un padre puede golpear a su hijo o un verdugo puede azotar a un recluso, y aunque los movimientos físicos parezcan idénticos ante los ojos de un observador superficial, la matriz afectiva que los anima es radicalmente opuesta. Lo que corrompe o purifica una acción no es el perfil exterior de la conducta, sino la raíz oculta de la caridad o de la soberbia.

La intención cuenta

Desentrañar esta paradoja exige sacudirse las lecturas superficiales. Si el motor interno es genuinamente el amor, entendido no como un estado de ánimo volátil o un arrebato romántico, sino como una disposición estructural de entrega hacia el otro, las opciones del día a día se reorganizan por completo.

Quien posee esa brújula interior ya no necesita consultar un manual de casuística para cada minucia cotidiana, porque su propia orientación vital descarta de manera natural cualquier camino que destruya al prójimo. El mandato deja de ser una valla exterior que coarta los movimientos para transformarse en un impulso orgánico que rediseña los afectos.

Las consecuencias de este planteamiento resultan profundamente desestabilizadoras para la psicología de la responsabilidad. Estamos acostumbrados a regular la convivencia mediante contratos, multas, códigos penales y normativas milimétricas que intentan cercar el egoísmo humano a base de restricciones físicas.

El objetivo es la libertad interior

La clave es el interior de la conciencia. No se trata de obedecer por miedo al castigo ni por la expectativa interesada de una recompensa celeste, sino de alcanzar un punto de madurez interior donde la persona actúa con libertad plena precisamente porque su voluntad ya ha sido conquistada por el bien.

Al detenerse en las derivaciones prácticas de este principio, el propio texto original desciende a situaciones de una cotidianidad pasmosa: si callas, hazlo sostenido por el amor; si hablas, que cada palabra brote del mismo surtidor; si corriges una falta ajena o si perdonas una ofensa recibida, que sea la caridad la que dicte el tono y la medida.

Esta forma de actuar demuestra que no existen espacios neutrales en el trato con los demás. Incluso la aparente pasividad de callar puede convertirse en una forma sutil de desprecio o, por el contrario, en un refugio de respeto y paciencia.

Cuidado con la autodefensa

Esta mirada convierte al sujeto en un artesano constante de su propia afectividad. El gran peligro de la existencia no radica en equivocarse al elegir una profesión, un lugar donde vivir o un proyecto de trabajo, sino en permitir que el corazón se enfríe y se enclave en la autodefensa. Quien actúa blindado por el cálculo mezquino puede cumplir escrupulosamente con todas las leyes externas y, sin embargo, dinamitar sistemáticamente la vida de quienes le rodean a golpe de indiferencia fría y calculada. La ley escrita puede sancionar el daño evidente, pero es completamente impotente ante la mezquindad cotidiana que se disfraza de respetabilidad.

El objetivo del amor

El trayecto intelectual que conduce desde la inquietud juvenil en las aulas de retórica hasta la madurez pastoral en el norte de África está jalonado por una convicción inquebrantable: el ser humano es aquello que ama. Los objetos de nuestros afectos configuran nuestra estatura moral de manera inapelable.

Si se ama el dinero, el prestigio o el dominio sobre los demás, toda la maquinaria de la inteligencia se pondrá al servicio de esas servidumbres, por más que se intenten maquillar con discursos altruistas. Solo cuando el amor se desplaza hacia lo alto y hacia el hermano, la libertad deja de ser una quimera inalcanzable para convertirse en el ejercicio cotidiano de una voluntad reconciliada.

Quizá por eso la frase mantiene intacta su capacidad de provocación en el tiempo presente. Lejos de proponer una relajación de las costumbres o una coartada para el libertinaje, constituye una exigencia de altura casi vertiginosa. Obliga a abandonar la coartada de las normas abstractas para asumir la autoría plena de los propios actos.