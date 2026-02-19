El Vaticano presentó esta semana un plan de mejoras para la Basílica de San Pedro, centrado en enriquecer la experiencia de los millones de peregrinos y turistas que cada año visitan este símbolo del catolicismo. Entre las novedades están acceso ampliado a la terraza, una nueva exposición permanente sobre la historia de la basílica y servicios mejorados, incluida una zona de restauración a pie de monumento.

Las iniciativas forman parte de la conmemoración del 400º aniversario de la consagración de la Basílica, completada en 1626 bajo el Papa Urbano VIII. Además, se está implementando un sistema de reservas online para reducir largas colas y mejorar el flujo de visitantes.

Una de las innovaciones que destaca es que las celebraciones y accesos guiados ahora ofrecerán simultáneamente traducción en hasta 60 idiomas, lo que facilita la experiencia de fieles y turistas de todo el mundo sin necesidad de grupos organizados o intérpretes externos.

Aunque algunas voces han expresado reservas sobre la introducción de servicios de restauración cerca de zonas sagradas —temiendo que puedan diluir la espiritualidad del lugar— las autoridades vaticanas han defendido la medida como una «hospitalidad razonable» hacia quienes visitan uno de los centros más importantes del cristianismo.

Estas mejoras, que acompañan celebraciones litúrgicas y encuentros espirituales típicos de este período de Cuaresma, forman parte del esfuerzo por fusionar la tradición y la apertura al visitante moderno, manteniendo la reverencia y centralidad espiritual de San Pedro.