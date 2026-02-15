El Papa León XIV ha sacado la motosierra en la Ciudad del Vaticano, es decir, ha abierto la puerta a implementar recortes para sanear las cuentas del país más pequeño del mundo, según varias fuentes cercanas consultadas por OKDIARIO. La Santa Sede reportó déficits en su contabilidad durante varios años, aunque ya se ha recuperado levemente.

El Papa Francisco fue el primero en observar que había un problema en las cuentas del microestado. En concreto, el 16 de septiembre de 2024, el anterior Pontífice envió una carta al Colegio Cardenalicio en la que establecía la necesidad de recuperar el «déficit cero», algo que definió «como uno de los principales objetivos a perseguir con determinación para asegurar la sostenibilidad económica de nuestra organización».

Ese mismo año, el Santo Padre argentino logró ajustar por muy poco las cuentas. Según los últimos datos publicados, en 2024 el Vaticano logró un superávit de 1,6 millones de euros frente a los déficits de los dos años anteriores.

Sin embargo, León XIV considera que no es suficiente y pretende mejorar la rentabilidad y las cuentas del Vaticano. Varias fuentes cercanas confirman a este periódico que el actual Papa ha creado una comisión «compuesta por altos cargos» que se está encargando de revisar todas las cuentas vaticanas.

El objetivo es hacerlas más «claras y rentables», así como controlar todos los gastos y continuar con «la línea marcada por el Papa Francisco» de «déficit cero». Por tanto, la comisión está velando por ajustar los números en esta nueva etapa vaticana.

León XIV revisa las cuentas del Vaticano

En 2022, la Santa Sede tuvo unos números rojos de 33,4 millones de euros. El déficit se disparó hasta los 51,2 millones de euros en 2023, aunque se vivió una «recuperación significativa» en 2024 con un superávit de 1,6 millones de euros, momento en el que se volvió a recordar que «la plena sostenibilidad financiera es un objetivo a largo plazo».

Sin embargo, esta mejora se debió al «aumento de 79 millones de euros en los ingresos (principalmente por donaciones y gestión hospitalaria)», sumados a «los esfuerzos de control del gasto, que compensaron parcialmente la inflación y el aumento de los costes de personal».

Por el lado financiero, el Vaticano generó «ingresos de 46 millones de euros, superando los niveles de 2023 y contribuyendo de forma clave a la cobertura del déficit operativo». «Este resultado se debe principalmente a las plusvalías obtenidas gracias a la puesta en marcha del Comité de Inversiones, que se llevará a cabo este año», explicó entonces la Santa Sede.

Con todo, ahora la cuestión es distinta. El objetivo concreto es ajustar la gestión para poder extraer una mayor rentabilidad y detectar en qué puntos se está fallando económicamente. Aunque el margen para esto es reducido.

La gestión de hospitales, pese a haber mejorado sus cuentas, lastra al resto: «Excluyendo hospitales, la Santa Sede cerró con un superávit de 18,7 millones de euros». Por tanto, si no se quiere reducir esta gran labor que hace la Iglesia, los esfuerzos económicos deben venir de otras partidas.