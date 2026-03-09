La reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los países del G7, junto a Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ha concluido sin acuerdo aparente pero con el compromiso de «usar el instrumento necesario, si fuera necesario, para estabilizar el mercado, incluida una potencial liberación de las reservas necesarias».

La reunión fue convocada con el fin de tratar el impacto de la guerra en Irán en la macroeconomía y en el día a día de los ciudadanos de estos países, que se ven afectados directamente, principalmente por el aumento del precio del combustible.

Por otro lado, Roland Lescure, ha añadido a los desafíos relacionados con el estrecho de Ormuz, la sustancial reducción de la producción de petróleo, lo que genera riesgos crecientes para el mercado global.

El ministro galo, Éric Lombard, ha afirmado que las negociaciones seguirán activas durante los próximos días y el contacto entre los países miembros del G7 seguirá abierto el tiempo que sea necesario. Por otro lado, el G7 podrá utilizar el instrumento que sea necesario para estabilizar los mercados.

Estados Unidos apuesta por la liberación del petróleo, en respuesta a la escalada de precios del crudo, que ya supera los 100 dólares por barril. En Alemania, Lars Klingbeil considera que es muy pronto para tomar esa medida.

Mientras continúa el conflicto en Irán, los países del G7 han advertido que existen algunas compañías petroleras que se están beneficiando de la situación geopolítica para elevar los precios y, por consiguiente, aumentar su beneficio. Ante esta situación, el ministro alemán, Klingbeli, ha defendido reforzar la supervisión del mercado y la transparencia en la fijación de precios del combustible.

De su lado, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que ha tomado parte en la reunión convocada por Lescure, cuyo país ejerce este año la presidencia, ha advertido al grupo del deterioro de las condiciones de los mercados petroleros mundiales durante los últimos días.

En este sentido, Birol ha señalado que se analizaron todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE, que ascienden actualmente a más de 1.200 millones de barriles.

Al margen del G7, el director de la AIE ha apuntado que mantiene un estrecho contacto también con los ministros de Energía de países como Arabia Saudí, Brasil, India, Azerbaiyán y Singapur, para abordar la situación desencadenada por el conflicto en Oriente Próximo a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.