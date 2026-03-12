Llega el avión de guerra más poderoso jamás visto en el mundo: capaz de acabar con los sistemas de defensa más avanzados

El aterrizaje del avión de guerra más avanzado del mundo ha despertado una expectación considerable en el ámbito de la defensa. Ha estado presente en una serie de ejercicios y demostraciones tecnológicas que buscan la cooperación militar y el intercambio de conocimiento.

El destino elegido para recibirlo ha sido en Colombia, donde la visita del caza de origen estadounidense ha permitido a pilotos, técnicos y especialistas del sector observar de cerca una de las plataformas aéreas más avanzadas de la actualidad.

La aeronave que ha llegado al país es el F-35 Lightning II, un caza furtivo de quinta generación desarrollado por la compañía estadounidense Lockheed Martin. Este avión de guerra constituye hoy uno de los pilares del poder aéreo de Estados Unidos y de varios países aliados que lo han incorporado a sus fuerzas armadas.

Son en total 19 países los que han pedido formalmente el Lightning II para utilizar este avión o al menos lo han recibido: Australia, Bélgica, Dinamarca, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Polonia, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

Capacidades militares del avión de guerra

El diseño del F-35 fue concebido para cumplir muchas misiones dentro de una sola aeronave. Esto ayuda a reducir la necesidad de emplear diferentes tipos de aviones para tareas específicas. Con esta combinación tecnológica, el avión puede identificar amenazas antes de ser detectado, una ventaja estratégica decisiva en escenarios de combate.

Entre sus capacidades se encuentran: La detección avanzada de objetos aéreos y terrestres se realiza mediante sensores. También se pueden realizar ataques precisos con bombas y misiles guiados. Además, se integra y transmite información en tiempo real. El avión cuenta con sistemas de guerra electrónica que pueden bloquear o interferir radares enemigos. Por último, el piloto tiene un casco inteligente que proyecta datos tácticos directamente en su campo de visión.