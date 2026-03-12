El Ayuntamiento de Parla amaña un examen marcándolo con un patrón de signos filtrado a los opositores afines

Los aspirantes a auxiliar administrativo del Ayuntamiento socialista de Parla van a impugnar el examen que hicieron este martes 10 de marzo por haber detectado irregularidades en la elaboración del mismo. Los postulantes aseguran que quien elaboró este examen ha seguido un patrón para tratar de favorecer a los allegados al alcalde, Ramón Jurado, o gente cercana al equipo del gobierno liderado por el PSOE.

A la prueba, que cuesta 40 euros por las tasas, se han presentado cerca de 800 personas para un total de 24 plazas. Se trata de un examen con una pregunta y cuatro respuestas de A, B, C y D. De las 33 preguntas que tiene el test, 31 de ellas siguen un denominador común. Todas las respuestas acaban con un punto (.) al final. Salvo una. La respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto.

Así es en 31 de las preguntas. Los denunciantes sostienen que, «para no levantar sospechas y que nadie consiga el 10», han colado dos preguntas que no siguen esta «clave».

«Normalmente, en todas las oposiciones suelen poner dos exámenes, el A y el B, para que no se copien los opositores; en este caso solo había un examen. Por ejemplo, en la convocatoria pasada en Parla se repartieron dos exámenes. Es una vergüenza», denuncia uno de los opositores que ha preferido mantener el anonimato.

«Al examen se han presentado muchas interinas administrativas que actualmente ya están trabajando en el Ayuntamiento de Parla y quieren quedarse esa plaza. Esas son las que pueden haber sido las receptoras del código», añade el denunciante.

Además, los que han realizado este examen han advertido a OKDIARIO que esto no es la primera vez que ocurre en este Ayuntamiento socialista. «Lo han hecho otras veces y peor. En el examen anterior de administrativo, lo sacaron en verano para presentar los méritos y duplicaron la página web del Ayuntamiento de Parla, por lo que sólo pudieron presentar los méritos el 50% de las personas», denuncian.

«Es escandaloso lo que hace este Consistorio. No es que hayan filtrado las preguntas, es que simplemente han dicho a sus afines que tienen que contestar como correcta la siguiente respuesta a la que le falte el punto», lamenta este aspirante.

Por su parte, el sindicato Confederación General del Trabajo y Administración Pública de Madrid (CGT) también ha anunciado que impugnará el examen y que pedirá las investigaciones pertinentes y llegará a tomar acciones legales si así fuera necesario.

En una entrevista a este periódico, su portavoz, Eugenio Ortega, ha señalado que «esto es claramente hecho a propósito». «Tiene toda la pinta. Lo valoraremos a ciencia cierta, pero efectivamente hay un patrón.»

«Para este jueves tenemos convocada una reunión urgente de todos los sindicatos porque nuestra obligación es velar porque estas pruebas se hagan de manera limpia. Este tipo de situaciones vulnera los derechos de todas aquellas familias que han estado preparándose para estas oposiciones», añade. «Es como reírse de toda esta gente y todo indica que el examen ha sido manipulado», concluye.

Por último, Eugenio Ortega ha avanzado que su sindicato va a poner lo ocurrido en conocimiento tanto del Tribunal Calificador como del Ayuntamiento para que se suspenda este procedimiento de manera urgente. «Queremos depurar responsabilidades porque entendemos que esto tiene responsabilidad penal de la persona que haya hecho esto», finaliza.