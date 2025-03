El moroso alcalde socialista de Parla no paga siquiera los dos coches que ha alquilado a su policía

El Ayuntamiento de Parla se ha convertido por excelencia en uno de los más morosos de la Comunidad de Madrid. El alcalde socialista, Ramón Jurado, ya debe 750 millones de euros en deuda, entre la que le debe al Estado y a sus proveedores. Ahora, una pequeña empresa valenciana de alquiler de vehículos llamada Baysan Quality se plantea denunciar al Consistorio socialista si este no le paga el alquiler de dos coches de policía que cedió hace ya un año.

El consistorio alquiló dos coches de policía municipal a esta empresa en junio de 2024 y desde entonces, ya son aproximadamente 10.000 euros (más intereses de demora), lo que el equipo de Gobierno debe a estos proveedores. La sorpresa del director de esta empresa de renting de vehículos, Miguel Sánchez, llega cuando al ponerse en contacto con el concejal de Hacienda, Andrés Correa, su respuesta fue cuanto menos «desproporcionada» y haciendo un «uso abusivo de poder».

«Ya veré si hay otras cosas que pagar más interesantes porque si me pongo riguroso no cobraréis hasta diciembre,» fue la respuesta del concejal socialista de Hacienda al director de la empresa de alquiler de coches.

Tras ello, Miguel Sánchez ha decidido hacer público estos hechos porque, tal y como ha denunciado a OKDIARIO, tiene miedo de que esas deudas se prolonguen en el tiempo e incluso lleguen a hacer un mal uso de los coches de policía y tener que acarrear después con los gastos de reparación.

«No abonan ninguna factura y no paran de exigir que los vehículos estén en perfecto estado. Para exigir, lo primero que tienen que hacer es pagar porque yo tengo que pagar los seguros y los talleres», ha denunciado el propietario de Baysan Quality.

«Nos dijeron que si presentamos una licitación, tenemos que tener la solvencia para presentarnos, pero quien tiene que tener la solvencia es el Ayuntamiento de Parla para pagar a sus proveedores. Un Ayuntamiento no debe aprobar una licitación si no tiene los medios disponibles para pagar. Tenemos miedo de que continúen los impagos y del bienestar de los vehículos», añadía.

«Desde la entrega de los coches existe un silencio administrativo y lo único que han hecho es amenazarnos con no pagarnos. Da la sensación de que el Ayuntamiento de Parla hace un abuso de poder y domina su cortijo a su antojo diciendo a quién paga y a quién no», ha denunciado el empresario.

Miguel Sánchez ha avanzado que de momento ya han pedido rescindir el contrato con el Ayuntamiento parleño, y de no aceptar, tomarán acciones legales. «Hablamos de vehículos de servicio público, vehículos de policía, un producto muy sensible y no entendemos que no paguen este servicio en beneficio de la seguridad de los vecinos de Parla.»

Todo esto teniendo en cuenta que Parla se sitúa como el segundo municipio más inseguro de la Comunidad de Madrid, sólo por detrás de San Martín de la Vega. Según datos publicados por el Ministerio del Interior, Parla ha sufrido en 2024 un ascenso del 24,9% en criminalidad respecto a 2023, destacando el incremento de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.

La oposición lleva mucho tiempo pidiendo al Delegado del Gobierno de España que aumente el número efectivo de agentes del Cuerpo de Policía Nacional en la Comisaría de esta localidad. De hecho, los vecinos y comerciantes de Parla se han manifestado en reiteradas ocasiones para denunciar la oleada de atracos nocturnos en sus establecimientos, así como los destrozos en los vehículos que duermen en la calle.

Reivindicaciones que quedaron en nada porque el alcalde, Ramón Jurado, respondió que «el problema de que haya robos es de los ladrones y nadie más», quitándose responsabilidades de encima, y desde Más Madrid Parla llegaron incluso a calificar de «fake news y bulos de la oposición» las últimas noticias sobre los robos a comercios.

Deuda de Parla

La deuda de Parla es tan grande, 750 millones de euros, que el alcalde socialista ha decidido incluso intentar amortizar parte de ella con casi un millón de euros previsto para arreglar colegios.

En concreto, en estos presupuestos municipales de 2025, hay una partida destinada al mantenimiento y reparación de cubiertas de centros municipales y colegios públicos de 875.250 € que el equipo de Gobierno del PSOE, con el apoyo de Más Madrid, ha decidido no utilizar y destinar la partida íntegra a reducir deuda del Ayuntamiento de medio y largo plazo.

Todo ello mientras pagan 70.000 euros a una Asociación de vecinos de Parla, dependiente de la FRAVM, para impulsar según dicen «la dinamización vecinal» pero que desde la oposición consideran que es solo un «chiringuito podemita para colocar a los suyos y darles dinero a cambio de no hacer nada ni mejorar la vida de los parleños».

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Parla, Juan Marcos Manrique, también se ha hecho eco de los impagos de Parla, cuyo plazo de pago medio a proveedores es de 160-180 días (cuando la ley marca 30 días) y ha lamentado que «lejos de hacer una gestión responsable, todo esto es un claro ejemplo de que la gestión del Gobierno es contraria a los intereses reales y preocupaciones de las familias y vecinos de Parla. Con estos convenios se sigue comprometiendo la estabilidad y la prestación de los servicios públicos municipales del municipio», ha añadido.