Los bomberos encontraron al comisionado de la DANA José María Ángel consciente y estable

El ex comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, fue encontrado estable y consciente por los bomberos tras recibir un aviso a primera hora de la mañana de este viernes. Al contrario de las primeras informaciones difundidas, que apuntaban que Ángel Batalla había sido trasladado en estado grave tras un intento de suicidio, el político socialista nunca llegó a perder el conocimiento y se pudo comunicar perfectamente con los equipos de Emergencias. Se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia).

José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la falsificación de su título universitario.

En el escrito de renuncia, el propio Ángel aseguraba que «jamás» ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

El ex comisionado -que también abandonó la presidencia del PSPV- denunciaba que desde fue designado ha habido «reiteradas actitudes de inquina» hacia su persona, «con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente».

En la carta, insistía en que «el daño que a nivel personal representa este ataque injustificado es enorme».

«Y sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y lo hago por mí y por mi familia. Por tanto, me voy. Me jubilo. Y voy a defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor», concluía en la misiva.

Morant: «Es una cacería humana»

La ministra de Universidades, Diana Morant, ha reaccionado a la noticia sobre Ángel Batalla denunciando lo que ha calificado de «acoso» y «cacería humana» por la revelación sobre su título.

Según Morant, esas acciones «tienen consecuencias». «En estado de shock y rotos de dolor por el estado de Jose María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso», ha manifestado la dirigente socialista en sus redes sociales. La ministra ha concluido su mensaje mandando un ánimos al ex comisionado y a su familia: «José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado».

