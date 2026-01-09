Al menos un muerto y ocho por el derrumbe de un edificio en Carabanchel tras una explosión

Una explosión en un edificio de viviendas de la calle Azcoitia, en el distrito de Carabanchel, provocó este viernes el derrumbe parcial de la estructura, dejando al menos una persona fallecida y ocho heridos.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 16:10 horas, cuando la deflagración afectó a una de las plantas superiores del edificio del distrito de Carabanchel, causando que el forjado de la cubierta se venciera sobre la cuarta planta. Los vecinos del inmueble alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia tras escuchar un estruendo ensordecedor, y muchos se desplazaron a la calle para ayudar y evacuar a los residentes.

Los Bomberos de Madrid y los servicios de Emergencias se han desplazado de manera inmediata al lugar. Según las autoridades, se han llevado a cabo operaciones de rescate para liberar a los atrapados entre los escombros, logrando sacar con vida a cuatro personas hasta el momento.

Por el momento, se desconoce si hay más heridos o cuántas personas se encontraban en el edificio al momento de la explosión. La Policía Nacional y los servicios de seguridad han acordonado la zona, mientras los equipos especializados evalúan la estabilidad del inmueble para evitar nuevos derrumbes.

Las primeras inspecciones sugieren que la explosión pudo haberse producido por un escape de gas u otra causa doméstica, aunque aún no hay confirmación oficial y la investigación continúa abierta. Las autoridades recomiendan evitar la zona y seguir las indicaciones de los equipos de rescate.

Vecinos y testigos han descrito escenas de pánico y alarma, con residentes de edificios cercanos siendo evacuados por precaución. Las imágenes preliminares muestran escombros y daños estructurales significativos en la parte superior del inmueble, mientras los equipos de emergencia trabajan contra el reloj para garantizar la seguridad de todos los afectados.