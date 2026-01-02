Tragedia en Carabanchel: mueren tres personas en el incendio de una vivienda

Tres personas han perdido la vida en la madrugada de este viernes en un incendio registrado en el interior de una vivienda del distrito de Carabanchel, en Madrid, según ha informado el servicio de Emergencias de la capital. El siniestro se ha producido en la tercera planta de un inmueble situado en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño, donde las llamas han sorprendido a los residentes en plena noche.

Según ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en sus redes sociales, dos de las víctimas mortales han fallecido a consecuencia de la inhalación de humo, mientras que la tercera persona ha perdido la vida por las graves quemaduras sufridas.

El fuego, cuyas causas aún se desconocen y están siendo investigadas, alcanzó gran virulencia, rompiendo por la fachada posterior del edificio. El humo generado por las llamas se propagó a dos áticos superiores, poniendo en riesgo a sus ocupantes. Una vez dentro del domicilio, los efectivos comprobaron que el fuego era «muy virulento» y que la vivienda estaba inundada de humo, con mucha temperatura. Fue durante la extinción del fuego cuando los servicios de emergencia encontraron los cuerpos sin vida de tres personas, por lo que el Samur procedió a confirmar los fallecimientos.

Los Bomberos de Madrid tuvieron que realizar una compleja operación de rescate para evacuar a dos personas que se encontraban en los áticos afectados por el humo. Afortunadamente, ambas se encuentran en buen estado de salud. Las autoridades continúan trabajando en la zona para esclarecer las circunstancias exactas que han provocado este trágico suceso que se salda con tres víctimas mortales.

Incendio en Leganés

Otro incendio se desató en la noche de este jueves en la calle Doctor Martín Vegue de Leganés, tras calcinar por completo una habitación de una vivienda situada en el número 26 del citado vial. El siniestro obligó a evacuar de urgencia a once personas y dejó un balance de cuatro heridos leves que tuvieron que ser trasladados al hospital.

Los efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que proceder a la evacuación inmediata de cuatro personas del domicilio directamente afectado por el fuego, así como de otras siete que se encontraban en la planta superior del edificio y que quedaron atrapadas por el humo.